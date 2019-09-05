邀學者獨立研究 參考英騷亂 「有心人」：市民不會收貨

料涉一國兩制普選 方式人選未定

政府消息稱，不少人說是次反修例風波「把很多社會深層次矛盾從地氈底掃了出來」，故政府會做獨立研究及檢討，預料議題包括青少年向上流問題、社會公義問題如貧富懸殊等；至於一國兩制和沒有普選等議題，是次獨立研究亦可能觸及，因此有一定「敏感性」。研究和檢討方式和人選等未有定案。

梁美芬：沒法定權力 研究仍可深入

據了解，林鄭月娥昨閉門見建制派時提到可參考英國的獨立研究模式。2011年，倫敦北部托定咸一名非裔男子被警員開槍打死，觸發騷亂並蔓延全國，5日內約1.5萬人參與，導致5人死亡。英國政府其後成立調查騷亂的社區和受害者小組（Riots, Communities and Victims Panel）檢視事件前因後果，並就社會問題提出解決方案。小組於騷亂7個月後發表報告，提出63項建議，包括建議警方檢視投訴機制，警員行使搜查市民權力的準則要更透明等。

梁美芬認為，即使學者獨立研究沒有法定權力，其研究範疇亦可以非常闊和深入，包括可建議政府特赦被捕者、了解年輕人不滿社會及仇警的因由、如何修補關係等，示威者可匿名作證。她說小組也可檢視警方決策，但不宜針對個別警員的行動，因已有監警會處理。

麥嘉晉：市民盼「有問題的人受懲處」

實政圓桌立法會議員田北辰認為，成立獨立調查委員會是「百分百必須要做的事」，是令社會復元的唯一方法。

早前曾與林太討論搭建對話平台的民主思路前聯席召集人麥嘉晉則認為，僅作獨立研究，市民不會「收貨」，「市民期望有真正獨立、亦有法定權力的機構調查事件，令有問題的人得到懲處」。

（反修例風暴）