勇武派不收貨：抗爭武力不減 不擔心割席

稱重組警隊 社會才平和

有勇武抗爭者說，不會因政府撤回修例而「收貨」，稱若林鄭月娥於兩三個月前撤回或仍有用，但現在爭取的是五大訴求，加上爭取過程中衍生更多如「解散警隊」等訴求，認為大眾現時同時關注警權過大等問題，故要重組警隊才能讓社會更平和。惟他預期社會會因修例撤回而降溫，估計遊行示威密度會減少一點；但他強調，前線抗爭者使用的武力未必會減低，並稱不擔心會被「和理非」割席，因2014年佔領運動時曾被割席，「割是正常，不割是好彩」。

民間記者會發言人羅先生表示，政府宣布撤回修例只是「雞蛋打開高牆的一個小小缺口」，不能視為階段勝利，又形容今次是示威的一個轉捩點而非終結。他說，林鄭月娥如今才回應兩個多月前大眾最急切的訴求，「已經太遲」，反修例抗爭已超過80日，「港人付出的血淚及代價很大，有超過1000人被捕」，不是一句「撤回」可彌補；又稱抗爭者沒有收貨的本錢，「不是因有希望才堅持抗爭，而是堅持抗爭才有希望」。

寶琳示威者與「便衣站長」打鬥

一批市民昨晚到港鐵寶琳站聚集，要求港鐵交代8月31日有警察入站執法，其間有示威者認出一名便衣男子為一車站站長，追着站長要求交代，一直追至一列空載列車上，並與站長發生肢體碰撞及拉扯，站長欲脫下對方口罩，雙方打鬥，站長其後被兩三名示威者推倒在月台地上。

站長其後在警員護送下離開，防暴警凌晨進入站內驅散示威者，並制服數人，寶琳站在零時許關閉，列車不停該站。

另外，旺角警署外有示威者聚集，並以激光筆及強光照射警員，警方多次舉起橙旗並舉槍戒備。防暴警今晨在旺角及將軍澳推進，開始清場。

（反修例風暴）