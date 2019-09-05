泛民稱撤得太遲 堅持另四大訴求 消息：民陣擬9．15遊行

胡志偉：譴責暴力意在分化

泛民議員在林鄭月娥發表講話後召開記者會，民主派會議召集人毛孟靜表示，示威活動歷時近3個月，特首至今才宣布撤回，「來得太遲」，認為市民現時更着眼於追究警隊暴力對待示威者；批評特首拒絕成立獨立調查委員會，僅委任兩名新成員加入監警會專案組，做法無助調查警隊涉過分使用暴力。

民主黨主席胡志偉說，林太一方面宣布撤回，一方面譴責示威者暴力並表明嚴正執法，意在分化市民：若撤回後抗爭持續，讓人感到特首已「仁至義盡」，不得不強烈打壓，為引用緊急法埋下基礎。

民陣發表聲明，稱港人經歷多月來「警隊濫暴濫捕」，認為港人「最基本的訴求就是成立獨立調查委員會」，又表示於反修例運動中，年輕人遭圍捕、被控暴動、被毆打甚至以死相諫，而政府未有全數回應五大訴求，屬「政治嚴重誤判」；重申會繼續爭取「雙真普選」，將繼續抗爭直至訴求全面落實。民陣亦會繼續申辦遊行，日子有待公布。民陣消息稱民陣計劃申請9月15日（周日）大遊行，但尚未向警方入紙申請。

教協形容，連月來警隊暴力執法問題已成為市民最關注的問題，政府應設立獨立調查委員會徹查警方的濫暴行為。

（反修例風暴）