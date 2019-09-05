建制、商會多支持 續籲止暴 李慧琼：衝突若增要考慮緊急法

全國政協常委胡定旭認為，特首提出4項行動雖是慢了，但「遲到好過無到」，認為政府現已展示很大決心、釋出善意解決當前問題；又認為監警會加入新成員並加入專家小組是非常重要，有信心可處理風波突出的問題。

葛珮帆：有人不滿政府讓步

民建聯呼籲停止暴力，主席李慧琼說「不要攬炒香港，香港屬於大家的」。黨友葛珮帆認為，示威衝突不會立即結束，政府無論提出什麼，勇武派也不會收手，但呼籲市民能回復理性，與暴力者「切割」。葛不諱言建制派內也有人不滿政府讓步， 「今日（昨日）特首說撤回（修例），也收到一些市民說憤怒，認為等於向惡勢力低頭」。

梁美芬說希望「藍絲」明白在法律上修例早已死亡，特首提出「撤回」不算「轉軚」，形容林太是想行出第一步化解紛爭。行政會議成員林健鋒說，政府已回應民間撤回訴求，他說監警會邀請5名有公信力的國際專家協助，認為應讓監警會處理。

工聯會會長吳秋北在facebook發帖表達不滿，稱「五大荒謬實在無可回應」，「撤回」是偽命題假訴求，認為「止暴制亂，盡快恢復社會秩序才是最大訴求」。

新華社300字稿簡述

林鄭月娥昨日約下午5時45分發表電視講話，新華社在7時37分以〈林鄭月娥：就打破困局提出四項行動〉為題，以約300字簡述林太的4項行動。中通社於約6時58分發出〈香港特首提出四項新行動正式撤回修訂《逃犯條例》草案〉，以約800字轉述林太講話內容，其後再發文〈香港特首：四項行動誠摯莊嚴回應民間『五大訴求』〉。

美商會歡迎「重要第一步」

多個商會發聲明表示理解或認同政府撤回修例，其中香港美國商會聲明，歡迎政府踏出重要第一步去回復商界信心及香港國際聲譽。

（反修例風暴）