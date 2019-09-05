林鄭4招 撤修例無獨立調查 本月起落區對話 學者：沒回應警暴焦點

建制派議員及商會對撤回修例多表示理解或歡迎，呼籲示威者停止暴力；民主派批評讓步太遲，無助降溫，亦質疑政府此舉是為日後採用強硬的《緊急法》鋪路。

中大政治與行政學系副教授馬嶽認為，如今撤回修例已太遲，政府也無回應警暴的焦點，「只做最低消費的數件事」；他質疑高官能否成功落區接觸市民，且過去數個月政府對待民意的姿態，「無人會相信他們是真誠聽意見」。馬嶽又說，獨立研究社會深層次問題需時，是長遠措施，短期無法解決危機，「間屋已經燒着，你現在卻要研究起火原因？」

晤建制後發布8分鐘影片

林鄭月娥昨日在禮賓府會見多名人代、政協及建制派立法會議員後，在傍晚發布一段長近8分鐘的影片。她在回應民間五大訴求後提出4項行動，「希望作為社會向前行的起點」，其中宣布在立法會復會後，保安局長李家超將按《議事規則》動議撤回修例；意味由2月擾攘至今逾半年的修例工作告一段落。她今日將會見傳媒進一步解說。

「全力支持監警工作」 增兩成員

在林太講話後，有網上言論質疑政府提出的動議不能通過，政府凌晨發稿，稱「保安局局長在立法會復會後會根據立法會議事規則第64條，宣布撤回有關《逃犯條例》的條例草案，過程不涉及投票或辯論」。

至於民間最多人支持的獨立調查，林鄭月娥未有接納；她反提出增加兩名監警會成員，包括大律師公會前主席林定國及前高官余黎青萍，「全力支持監警會的工作」。

邀學者研究深層次矛盾

林太並提出，本月開始將與所有司局長走入社區與市民對話，令社會各階層、不同政治立場以及背景人士，藉對話平台說出不滿、探討解決方法。另外，她將邀請社會領袖、專家和學者，就社會深層次問題做獨立研究及檢討。她指出，修例引發的衝突令大家意識到，眼前矛盾反映長期積壓的政治、經濟及社會問題，如房屋、貧富懸殊、社會公義等；對話平台可讓大家一同探討。

4個月百場對話 部分抽籤入場 「市民只大罵也不介意」

政府消息人士透露，短期內會啟動對話，並以3至4個月時間舉辦約100場對話，包括數百人在社區會堂開交流大會，以及類似港台《眾言堂》的小規模對談會，邀請約100名隨機抽出市民表達意見。消息人士稱前者會網上報名，人數太多則抽籤入場，又說特首和司局長會聆聽市民意見，即使只是大罵也不介意，「讓市民消消氣也好」，預料梳理出一些引發社會深層次矛盾的問題後，便邀請專家及學者做獨立研究及檢討。

重申止暴嚴正執法

林太在短片中又說，目前最迫切是遏止暴力、捍衛法治、重建社會秩序；政府將對所有違法暴力行為「嚴正執法」；持續暴力動搖香港法治根基，極少數人挑戰「一國兩制」，並重提有人衝擊中央駐港機構，「污損國旗、國徽，將香港推向危險的境地」。

民主派會議召集人毛孟靜稱，示威歷時近3個月，目前才宣布撤回是來得太遲，又批評政府未有成立獨立調查委員會。民陣回應稱林太是政治嚴重誤判，他們將會繼續抗爭。建制派多對政府撤回修例表示歡迎，民建聯主席李慧琼認為措施有助社會走出困局，呼籲示威者停止暴力衝擊。

明報記者

（反修例風暴）

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