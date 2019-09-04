非IT人「自學成材」 網站重保安

「沒金主，更無外國勢力」

網上接連出現多個實時更新地圖，其中103.hk由10至12人組成，部分是本地大專生，此前並無相關經驗，編輯之柔（化名）透露，今次整個過程，由構思到製作都是邊做邊學，「沒有金主，更無所謂的外國勢力」。

另一實時地圖HKmap.live團隊有3至4人，主要由一人管理，其他人協助監察，負責人形容自己是「90後金融界打工仔」，雖有寫程式經驗，但本行非資訊科技公司。

曾擔心被警方「盯上」

之柔說，在警方經常製造「白色恐怖」下，對自己會否成為「被留意」對象有隱憂，惟他相信製作地圖有必要，「出一點力是義不容辭」。

HKmap.live負責人則表示，希望「避免伺服器落入警方手中，危及用戶」。他解釋，網站已採用多重保安，例如透過網絡域名服務WHOIS Privacy隱去域名註冊人等資料，加上網站資料傳輸加密，相信自己或使用者身分被發現機率「很微」。

方保僑：資料在網上「公海」警方也能看到

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑說，部分實時地圖內容主要由使用者生成（user-generated content），普通人亦能自學製作，認為包括實時地圖等應用科技在今次「無大台」運動中扮演重要角色，尤其對不熟悉當區的示威者，相信確起了整合資訊及互相「通水」作用。然而他亦「提醒」，實時地圖等資料在網上「公海」，等於警方也能看到，負責人和使用者均要小心使用。

（反修例風暴）