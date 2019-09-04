示威實時地圖「四両科技冀撥千斤」

明報記者 陳浩謙

快閃堵路塞港鐵、自發上街「遍地開花」，是過去數周常見畫面。有示威者表示，沒有大台下，接收到的資訊來自四方八面，難以掌握全面狀况（見另稿）。網上出現多個實時更新地圖，按時標註示威範圍內警方防線、路障和物資站位置等。

實時標註警防線物資站

據本報記者了解，製作實時地圖有最少有5至6個團隊，部分地圖單日瀏覽人次以十萬計。記者瀏覽通訊軟件Telegram和「連登」討論區等，由7月的民陣及元朗遊行起，至本月多個遊行集會等，均分別有人製作實時更新網上地圖，使用平台包括Google地圖以及其他網上公開軟件等。

單日曾錄64.2萬瀏覽人次

其中上月18日民陣流水式集會，網上地圖「103.hk」，曾創單日64.2萬瀏覽人次紀錄，編輯之柔（化名）透過Telegram接受本報記者訪問稱，經歷6月12日警方「無差別對市民發放催淚彈」及7月14日沙田新城市廣場「困獸鬥」後，他與伙伴組成團隊，「在雞蛋與高牆之間，選擇為雞蛋做一點事」。他們先在7月多個遊行開始製作實時地圖，惟因成員欠缺經驗效果不夠理想，後來多次遊行中示威者四散打游擊，團隊汲取經驗並改善安排下，近日多次遊行示威都能在地圖上大致反映現場實况。

每15分鐘左右更新

5人落場觀察 1人標註地圖

剛過去周日「機場交通壓力測試」期間，103.hk每15分鐘左右更新一次地圖，並透過網站和Telegram對外發放。之柔解釋，當天約6人負責製作，其中4至5人落場觀察，餘下一人監察多個Telegram群組和新聞直播等資料，在地圖上標註。根據103.hk當晚近6時的實時地圖，與附近一帶多條直播片段比對，地圖上標註的各方位置、行動和路障等大致準確（見圖）。

另一實時地圖「HKmap.live」則強調「全民報料」。負責人接受本報記者訪問稱，地圖上月4日上線後於「連登」大獲好評，單日瀏覽人數曾達13萬。被問到當任何人也能報料可擔心資料有誤？他說團隊主要由他一人管理，地圖用免費開源軟件（open source software）製成，在速度和準確度之間，傾向以速度取勝，加上要每次「fact check」亦「近乎不可能」，而經過一個月運作，電腦程式開始懂得分辨「惡意情報」，曾辨識過百項有問題資料，不會出現在實時地圖上。

稱顯示離開路線為減衝突

這些實時地圖亦會標示出讓示威者安全離開的路線以及警力位置等，HKmap.live負責人稱，希望透過科技令示威者抗衡與警方資訊的不對等，「避免雙方衝突致傷亡」。103.hk編輯之柔則稱，做地圖是為減少現場者的不安感，更清晰為自己行動作決定，他說當示威者被警方圍堵，自己有責任讓示威者知道「缺口」所在，至少能「在良心道義上減少受傷（情况）」。

（系列之一）

（反修例風暴）