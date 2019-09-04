元朗襲擊第5人控暴動 官：鐵證如山

「無潛逃迹象」 官准保釋

兩項控罪指出，被告鄧懷琛（60歲）於7月22日在港鐵元朗站J出口外，以及在元朗站和形點商場內，連同身分不明者參與暴動；被告暫毋須答辯，案件押後10月25日再訊。

控方在庭上透露，被告於8月8日在落馬洲關口被捕，並於15日做認人手續時被一名救護員認出。控方又稱，案發時被告在不同地方「無差別」襲擊市民，包括英龍圍、元朗站和形點商場，他當時無戴口罩，身穿白襯衫，其身型、衣著、髮型和樣貌被高清片段清晰拍到，顯示他手持木棒追着途人。據悉事件有50人被襲擊，24人向警方報稱受傷。

法院昨日亦處理4名18至25歲青年被控於7月27日「光復元朗」遊行當天管有攻擊性武器，近百人到庭旁聽。當元朗襲擊案被告鄧懷琛下午離開法院時，被約20名巿民跟隨，沿途叫「黑社會」、「人渣」等，鄧一度折返法庭，個半小時後，法院關門，10多名警員在法院對面行人路駐守，數分鐘後被告奔跑而出，並登上電召的士離開。

眾志林朗彥返港被捕 控煽惑集結

另外，香港眾志主席林朗彥與秘書長黃之鋒及成員周庭，涉及6月21日包圍警察總部一事，上周五（8月30日）一同被控一項「煽惑他人明知而參與未經批准集結」罪，林當日因離港未能到庭應訊，昨由台灣返港時在機場被捕，即日在東區裁判法院提訊。林獲准保釋至11月8日再訊，但須遵守晚上8時至翌晨7時的宵禁令和不得踏入警察總部一帶等條件。林說得悉若他不接受相關宵禁令，控方便會反對他保釋。

【案件編號：FLCC3420、3994、ESCC2031/19】

（反修例風暴）