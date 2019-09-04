沒警告沒示威者 警噴椒推記者 記協譴責

綜合本報記者採訪及多條片段，防暴警察前晚在警署驅散及拘捕聚集者時，多次在沒警告、沒示威者及沒人衝擊下向記者噴胡椒噴霧。另外，前晚約11時半，防暴警察在旺角警署門外行人路制服一名女子，有急救員企圖上前保護，記者一擁而上，一名速龍隊員情緒激動，不斷大叫「搶犯呀」，並用力推開記者。

now攝影師遭警推跌受傷

該速龍隊員一度向記者舉警棍，又開啟頭盔上的電筒近距離照向記者，當時一班記者已從接近行人路位置退到行車線的另一邊，距離警員約兩三個身位拍攝，但該速龍隊員突然以雙手推跌now新聞台的攝影師，致其左手受傷。

警：混亂中難辨記者示威者

警方公共關係科總警司謝振中昨稱，接獲前線警員反映，在混亂下難分辨穿反光衣的是記者還是示威者，在過往案件中，警方曾檢獲假記者證，質疑立心不良的人以記者作掩飾，做違法的行為。他解釋前晚有逾10人圍住警員，並有人襲警，不知是否有人想搶犯，因此射胡椒噴霧應付。

記協發聲明稱對警方肆意對新聞工作者施襲感極度憤慨，嚴厲譴責警方踐踏新聞自由的行為。攝記協會亦發聲明稱，現場有另一名中大學生報攝影師被推跌，手部流血及鏡頭損毁，譴責警員惡意推跌記者，呼籲警方保持專業態度。

（反修例風暴）