沒警告沒示威者 警噴椒推記者 記協譴責

【明報專訊】有市民前晚到旺角警署外聚集，警方清場時有「速龍小隊」推跌在防線外的now新聞台攝影師，令他左手受傷送院，事後他向投訴警察課投訴，警方回應會按既定程序處理。香港記者協會及香港攝影記者協會分別發聲明譴責警方針對記者的行為。
綜合本報記者採訪及多條片段，防暴警察前晚在警署驅散及拘捕聚集者時，多次在沒警告、沒示威者及沒人衝擊下向記者噴胡椒噴霧。另外，前晚約11時半，防暴警察在旺角警署門外行人路制服一名女子，有急救員企圖上前保護，記者一擁而上，一名速龍隊員情緒激動，不斷大叫「搶犯呀」，並用力推開記者。
now攝影師遭警推跌受傷
該速龍隊員一度向記者舉警棍，又開啟頭盔上的電筒近距離照向記者，當時一班記者已從接近行人路位置退到行車線的另一邊，距離警員約兩三個身位拍攝，但該速龍隊員突然以雙手推跌now新聞台的攝影師，致其左手受傷。
警：混亂中難辨記者示威者
警方公共關係科總警司謝振中昨稱，接獲前線警員反映，在混亂下難分辨穿反光衣的是記者還是示威者，在過往案件中，警方曾檢獲假記者證，質疑立心不良的人以記者作掩飾，做違法的行為。他解釋前晚有逾10人圍住警員，並有人襲警，不知是否有人想搶犯，因此射胡椒噴霧應付。
記協發聲明稱對警方肆意對新聞工作者施襲感極度憤慨，嚴厲譴責警方踐踏新聞自由的行為。攝記協會亦發聲明稱，現場有另一名中大學生報攝影師被推跌，手部流血及鏡頭損毁，譴責警員惡意推跌記者，呼籲警方保持專業態度。