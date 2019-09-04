周一旺角拘23人 方仲賢證無偷竊獲釋

旺角警區指揮官韋能治說，警方拘捕方仲賢時曾給他解釋機會，惟他一直未能合理解釋為何藏有他人財物，警方遂將他帶返警署。經調查，警方已尋回物主，並於昨午無條件釋放方仲賢。方昨離開旺角警署時表示暫不回應事件。

保管失物惹疑 警稱方沒解釋

浸大學生會昨在facebook發文，稱方仲賢前日在中文大學罷課集會後前往旺角用膳餐，其間被警員截查，涉嫌盜竊被捕。浸大學生會編輯委員會發帖稱，方仲賢前日在中大集會期間拾獲一個散紙包，內有一張學生證，發現物主是浸大學生，故代為保管，其後學生會已聯絡失主，打算盡快交還，並上載了方仲賢透過電郵及即時通訊軟件聯繫失物物主、相約交還失物的通訊截圖。浸大校長錢大康昨發信予學生、教職員及校友，指校方十分關注事件，校方根據資料稱方仲賢當時只是代為保管銀包，促請警方盡快放人。

大律師蘇俊文說，警方若在任何人身上檢獲他人財物，而他未有解釋，警方有合理理由懷疑，但他強調被捕者有權保持緘默，警方亦可就懷疑展開調查，包括聯絡財物物主，調查罪名是否確立。蘇強調警方拘捕前必須有足夠基礎，若未有調查便拘捕，便屬濫捕。

喊「警員跌良心」 白衣男被警棍打流血

另外，前晚一名白衣男子在旺角隔着馬路向防暴警員叫喊「警員你跌咗嘢，良心」，其後有人回話「良心喺呢度」。白衣男子追問警員「黑社會打人時你哋喺邊？」，約5名手持警棍及圓盾的防暴警員突然衝前，男子轉身逃跑，警員追出馬路，男子倒在馬路上被警員圍着以警棍毆打，其間一名警員喝止同袍「夠啦，停！」警員始停手及散開。白衣男子頭部受傷流血，說「我鬧你哋咋！」警員其後稱他涉嫌在公眾地方行為不檢，將他拘捕。

律師：因被罵拘市民是濫權

蘇俊文說，公眾地方行為不檢意指有人違反秩序，對公眾安全構成威脅。他解釋，若市民單純指罵警員，警方沒有合理基礎懷疑其對公眾構成威脅，而當中「公眾」並不包括警員。他說現時香港沒有辱警罪，若警員因被指罵而拘捕市民是濫權，「有人罵官員是狗官都無權拉人，為何唯獨警方有此權？」

另有片段顯示，警方前晚在旺角驅散行動中，有被捕男子被警員180度拗手，亦有被捕女子被踩手掌。韋能治回應稱，該女子涉非法集結及襲警，被制服時強烈掙扎，當時場面混亂，警員被推撞，失去平衡，「可能無意中推到該疑犯」。

警察公共關係科高級警司江永祥補充，當時有人意圖「搶犯」，故警員背着混亂場面，免被人靠近，他稱不揣測警員是否不小心踩到被捕者。

（反修例風暴）