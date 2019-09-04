追截示威者 警登巴士舉槍搜乘客 全車逐個搜歷3小時 押走多人

添馬集會後轉戰太子黃大仙

九巴回覆稱，昨晚9時許，一輛往藍田方向的42C線九巴駛至九龍灣站上落客時，有警員截查巴士。九巴指車長行車期間嚴格遵從公司指引，沒有使用電話。

一批示威者昨傍晚在添馬公園集會後走到龍和道近添華道對開聚集，並於晚上近7時行出龍和道堆放雜物設路障。約半小時後，在場示威者呼籲「要走一齊走」，並往添馬公園方向散去。

示威者近8時半轉往旺角警署一帶，有人向警署擲雜物，警署內有警員用揚聲器叫示威者停止衝擊，之後傳出一下槍聲。現場有義務急救員說，警員沒事先警告便開槍，一名示威者腿部受傷腫起但無流血，經治理後由急救員攙扶離開。據了解，警方發射了一發布袋彈。

警沒警告下射布袋彈 擊中示威者腿

部分示威者之後乘港鐵往黃大仙，有人破壞黃大仙站大堂的閉路電視，之後眾人走出龍翔道意圖設路障，部分人又進入黃大仙中心，防暴警察隨即進入商場追趕示威者，押走兩名黑衣人。

至近9時許，約20名示威者乘九巴離開黃大仙，並在車上商討是否「散水」，巴士駛至九龍灣站時，上層有人發現多部警車尾隨，兩名「哨兵」 一度下車察看，多名警員從衝鋒車衝下追捕，兩人逃跑，同時一批防暴警察登上巴士搜查，部分警員舉槍指令乘客雙手放在頭後。有警員要求車上眾人出示身分證，並詢問在何處上車。其後警員要求巴士上的記者全部下車，稱要保護受查者私隱，並以警員在巴士外築人鏈阻礙採訪。逾百名街坊到場圍觀及叫口號，警方則警告各人正參與非法集結。

另外在太子站，昨晚11時有數名警員在站內拘捕一名黑衣青年，將他按在地上，有目擊者稱青年面容「白晒」，似是昏迷，多名急救員趕至，數分鐘後其他市民到場指罵警察，被一批防暴警察施放胡椒噴霧驅散。

明報記者

（反修例風暴）