遇催淚彈不敢走 清潔工與垃圾桶同眠

怕警甚於示威者 感隨機拘捕

尼泊爾裔清潔工Ludi（化名）憶述，早前某周日晚上西營盤街市外情况混亂，她在室內也嗅到催淚煙的刺鼻氣味，一度作嘔，她即以清水洗臉，未能繼續工作，需休息一會。她當晚9時半完成工作後走出街市觀察，順便看能否歸家，發現無路可走，在催淚煙刺激下難以前行，唯有退回街市。眼見難找交通工具回家，她和另外兩個清潔工最後在街市留宿一夜，翌日洗個臉、抹個身後又繼續上班。她說事後略感不適，但沒求醫，僅塗了點家鄉藥油便作罷。

6名受訪尼泊爾裔清潔工都不太了解香港發生何事，當中Suntali（化名）說知道每逢周末會有示威，對此感害怕，想請假卻又怕被解僱。他們都說害怕警察多於示威者。Ludi說警察根本不會分別誰是示威者，好像是在隨機拘捕及放催淚彈。

工會訪問75人 全無保護裝備

清潔工人職工會上月在全港9個曾施放催淚彈的地點，包括銅鑼灣、中環、西營盤、荃灣等，訪問75名曾在警方施放催淚彈時工作的食環署外判清潔工，發現所有人無保護裝備，亦因公司無明確指引，不能自行離開工作地點。調查發現，22名清潔工事後感眼睛刺痛，16人氣管不適，兩人皮膚過敏。

22人眼痛 16人氣管不適

該工會組織幹事梁芷茵稱，外判工人若自行停工回家會被視為擅離職守，食環署可發「失責通知書」，清潔公司要賠償，前線就會被責罵。該工會建議食環署將警方行動列為緊急情况，容許清潔工人盡快離開；清潔公司應提供N95口罩、手套、眼罩等；政府亦應成立特別清潔隊專責清理殘留催淚煙物質，而非靠一般清潔工清理。食環署至截稿前未有回覆。

（反修例風暴）