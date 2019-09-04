添馬三罷集會第二日 百人圍特首辦

稱再有4萬人 警：4080

昨傍晚約6時集會結束後，數百人轉到特首辦外聚集，有人以垃圾桶和雪糕筒堵塞特首辦外龍和道，其間有人用激光筆照向警察防線。警方則以擴音器表示有示威者掟硬物，警告用激光筆射警方眼睛可構成襲警，又指示威者可能犯非法集結和牽涉暴動罪。內地旅客蔡先生在場拍照，與在場者口角並被打，蔡報稱受傷，由多名警員護送入警方防線內。警民對峙約1小時後，示威者經討論後散去。

「三罷集會」參與者多身穿黑衣，亦有學生身穿校服到場。大會在傍晚宣布有逾4萬人集會，又稱若9月13日「死線」前未獲政府回覆五大訴求，會商討進一步行動。

組織是次集會的職工盟稱，政府前日懷疑用直升機向三罷集會者撒熒光粉是白色恐怖，必會追究。昨日每有直升機經過上空時，在場者不斷叫「開遮」。警方昨在記者會指沒要求直升機配合行動，前日途經的直升機是由長洲送病人到醫院。

警否認直升機配合行動

請病假出席集會的會計界員工余先生說，「政府太離譜，8月31日警察入港鐵打市民，遠較7月21日『元朗黑夜』嚴重得多，不覺得可以正常返工」。從事工業的簡先生則請事假罷工，接8歲和6歲兒子放學後一同到場。他說反修例風波持續約3個月，愈來愈少集會申請到不反對通知書，今次難得有不反對通知書，更要帶兒子撐場。他認為警察表現愈來愈暴力，直接令民憤持續升溫，市民為下一代更要站出來，不要令政府及警隊以為可用時間令民情消退。

（反修例風暴）