國泰3機氧氣樽被排氣 逾20空服員停職助查

國泰航空昨表示，集團嚴正處理氧氣樽被排氣的事件，正作內部調查，亦已向民航處和警方報備有關事件。

另外，國泰稱在每班客機起飛前都會例行檢查，最近進一步提升保安措施，除起飛前，每班航機於航程途中及降落後均會作檢查，以確保所有緊急安全設備運作正常，保障機組人員和乘客安全。

工會：歸咎空服員不公

據國泰員工前日接獲的內部通告，空中服務員最少要每60分鐘做逾10項檢查，包括檢查機艙廁所廁紙是否妥善棄置、廁所地面是否乾爽，機艙及空中服務員休息間是否有不尋常氣味、聲音和溫度變化，亦要留意乘客有否爭執等。

吳敏兒說，對於調查氧氣樽被排氣一事，舉證責任應在航空公司一方，機艙服務員無責任證明自己不牽涉在內，國泰在內部調查時要相關航班的機艙服務員停職助查並不合理。她又說，氧氣樽被排氣事件在地面發生，國泰有能力追查涉事飛機所有人員的進出紀錄，停職決定令員工承受極大壓力。

吳又稱，國泰近期捲入政治風波及接連無理解僱員工，已嚴重打擊士氣，再有機艙服務員被停職會引來恐慌，憂會有員工遭解僱。港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜說，事件在地面發生，除了機艙服務員，亦有其他人如餐務人員及工程師等可接觸氧氣樽，認為不應將事件歸咎於機艙服務員，對於有員工被停職調查感憤怒。

（反修例風暴）