國泰3機氧氣樽被排氣 逾20空服員停職助查

【明報專訊】捲入反修例風波的國泰航空，上周兩班由多倫多往香港的國泰航班及一班由峇里往香港的國泰港龍航班，共有14個手提氧氣樽被排氣。國泰昨稱涉事3班客機上執勤的機艙服務員已暫停飛行職務，以協助調查。職工盟主席、空勤人員總工會理事吳敏兒說，據她了解有關調查於兩三日前開始，估計涉約20名機組人員。
國泰航空昨表示，集團嚴正處理氧氣樽被排氣的事件，正作內部調查，亦已向民航處和警方報備有關事件。
另外，國泰稱在每班客機起飛前都會例行檢查，最近進一步提升保安措施，除起飛前，每班航機於航程途中及降落後均會作檢查，以確保所有緊急安全設備運作正常，保障機組人員和乘客安全。
工會：歸咎空服員不公
據國泰員工前日接獲的內部通告，空中服務員最少要每60分鐘做逾10項檢查，包括檢查機艙廁所廁紙是否妥善棄置、廁所地面是否乾爽，機艙及空中服務員休息間是否有不尋常氣味、聲音和溫度變化，亦要留意乘客有否爭執等。
吳敏兒說，對於調查氧氣樽被排氣一事，舉證責任應在航空公司一方，機艙服務員無責任證明自己不牽涉在內，國泰在內部調查時要相關航班的機艙服務員停職助查並不合理。她又說，氧氣樽被排氣事件在地面發生，國泰有能力追查涉事飛機所有人員的進出紀錄，停職決定令員工承受極大壓力。
吳又稱，國泰近期捲入政治風波及接連無理解僱員工，已嚴重打擊士氣，再有機艙服務員被停職會引來恐慌，憂會有員工遭解僱。港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜說，事件在地面發生，除了機艙服務員，亦有其他人如餐務人員及工程師等可接觸氧氣樽，認為不應將事件歸咎於機艙服務員，對於有員工被停職調查感憤怒。