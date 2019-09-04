公院集會醫民同呼加油 子示威周身傷 退休警哭批同袍濫暴

昨至少3間公立醫院醫護發起行動，包括一連兩日集會的瑪嘉烈醫院和聯合醫院，以及舉辦遊行的九龍醫院。到聯合醫院探病的退休警察伍女士與醫護一同叫口號，其間不禁落淚。她說兩名子女均曾到示威現場，兒子前晚到港鐵太子站鞠躬時被撲前的警員打，手臂擦損流血，她在家為兒子洗傷口時感痛心，「每次返屋企個身傷晒，食晒催淚彈」。

稱舊同事遭上級壓迫「交數」拉人

她認為警隊濫暴的行為不可接受，稱有舊同事反映，部分警員被上級壓迫要「交數」拘捕示威者，「壓迫到不做不得，衝過去打人」，將壓力發泄在示威者身上。她形容警隊執法不再公平，「有些掩着眼睛仇視後生仔，有些同事只能叫（去示威的）子女小心一點」。

聯合醫院陳醫生說，警察在太子站阻礙救援工作，以及元朗白衣人「無差別襲擊」等事件均不可接受，稱醫護工作繁忙，未能參與示威行動，故利用午飯時間參與集會。對於聯合醫院曾有3名護士疑被警察支持者「起底」，她說近日未見其他起底，但憂白色恐怖會在院內蔓延，淪為「國泰2.0」。

護士遭起底 醫生憂淪「國泰2.0」

同時，逾百醫護昨在瑪嘉烈醫院正座地下築成人鏈，表達不滿警察濫暴，其間有市民向醫護90度鞠躬，又有向人鏈舉起拇指，高呼「加油！加油！」護士徐姑娘說，「希望醫護在守護生命同時，他們（警方）不要濫用暴力傷害市民」，她又稱自己為良心走出來，不知參與行動會否被高層秋後算帳，但「良知是我們想守護的事」。

九龍醫院約200名醫護昨參與遊行，由九龍醫院西翼經衛生防護中心遊行至醫管局大樓，沿途手持「罷工救港」的訴求單張，以及高叫「醫護同行，保護市民」和「沒有暴徒，只有暴政」等口號。

理工大學護士學生昨亦發起校內集會，展示「警察殺人，醫護救人」橫額，身穿黑衫的參與者又手掩右眼，聲援爆眼女子。

明報記者

（反修例風暴）