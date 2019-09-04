女拔阻戴黑口罩 李城璧阻穿黑衣

教局：較前日平靜 沒教師罷課

教育局昨稱，學校整體氣氛比前日平靜，個別學校上課前有學生、校友或其他人在校外表達意見，但學生之後已回校上課，亦沒有教師罷課或出現異常告假。

數十名女拔校友昨晨在母校外聚集，支持發起罷課的學妹，並冀政府回應民間五大訴求，她們身穿黑衣，手綁白絲帶及手持「良知是母校教我的」等標語。學生自發的女拔反修例關注組在Instagram稱，校方特別要求戴黑口罩的學生換上其他顏色口罩，有學生不滿。

女拔：黑口罩引不安分化

女拔回覆本報稱，尊重表達不同意見的自由，故上周與學生代表會面，同意開課後的特別安排，包括設置「打氣牆」及安排場地供學生課餘時間靜思，但稱沒有學生罷課。至於校內戴黑口罩，女拔稱基於近日社會的嚴重事故，此舉在意識形態上或被界定為某種政治立場而引起不安，產生分化。

聖保羅書院反修例關注組昨發起在校集會，邀請已退休中文教師寫直幡、製作連儂牆等，約100名學生參與，眾人又在校內懸掛直幡「得自由循知識路，容差異繫保羅心」，小息時與同學在不同樓層排開，築成「保羅之路」。至中午，立法會議員張超雄等數十校友在校外集會聲援學生。

學生批出爾反爾 李城璧：沒共識

荃灣的保良局李城璧中學有數十學生上課前於校門靜坐，部分人戴上頭盔、防毒面具等。學生靜坐約半小時後，返回校內參與電影放映會與座談會，惟兩名學生稱會靜坐至中午放學時間。中六生陳同學稱，學校本准學生在校內穿黑衣，但突然稱收到投訴，拒絕學生換黑衣，認為學校出爾反爾。李城璧中學回覆，校方不支持罷課，但一直與學生及家長保持溝通，劃出部分場地予學生靜坐，昨早約40名學生在校園靜坐參與罷課。至於學生衣著，該校稱曾與學生討論，但未有共識。

皇仁公民學習課 學生會謝校方諒解

皇仁書院則准學生自行決定留於課室上課，或到禮堂參與學生會和舊生會合辦的公民學習課，講者包括前保安局長黎慶寧、前財政司長政治助理羅永聰、國際關係學者沈旭暉。

皇仁學生會在facebook稱，除有公民學習課，亦於禮堂設連儂牆，供同學表達意見，學生會對校方諒解表示謝意，並冀同學繼續關心社會。

（反修例風暴）