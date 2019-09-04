大埔何中生今續罷課 促校方交代爭議

一名不願透露姓名的何中學生代表稱，過去兩日發生意料之外的事，感受深刻；稱擔心日後被針對。然而，他認為前線抗爭者都付出許多，稱「我的犧牲微不足道」。

學生指校方刻意隱瞞與警方對話

該名學生說，昨日校外有警察追捕學生後，校方曾要求學生向記者澄清校方並無報警，然而校長沒提及曾告知警方聯絡主任校外有人集結；認為校方刻意隱瞞，「非常過分」。因此，學生今天會在沒通知校方下罷課，促請校方公開交代事情始末，亦要求校方保證不會再有警察在校園附近出現。

有份罷課的蘇同學說，校方前日只准罷課同學留在演講廳，同學計劃到排球場，遭校方阻止；一連兩日罷課期間，同學於禮堂自修、製作連儂牆，及播放《鏗鏘集》等與反修例相關影片。蘇同學說，播放前教師曾要求查看影片，檢查內容是否合適，他相信校方是擔心內容偏頗才有此舉。另一學生則認為校方有打壓同學罷課自由之嫌，「我只是祈求在舒服環境表達訴求」，不會影響同學、亦沒違反校規，認為校方諸多阻撓。

校長回應傳言：沒交罷課人名 只交人數

何中校長梁秋雲昨會見傳媒時澄清前日一些網上流言，強調學校只將罷課人數呈交教育局，不涉學生資料，與其他學校無異，「可能我言辭修飾得唔好」。負責罷課安排的周副校長亦解釋，前日本來只預計有20人罷課，但原來有近百人，故安排演講廳予學生自修。

（反修例風暴）