聲援鄰校罷課 中學生遭警撲跌受傷 警稱接噪音報案 地濕跌倒 被追者指有意用力拉低

大埔何中稱沒報警 認警事前聯絡 教師告知集會

何中校方強調昨日沒有報警，但承認事前有警方聯絡主任聯絡該校教師，教師表示有人在校外集結。大埔區議員任啟邦下午到大埔警署請願，譴責警方無理追截學生，任稱曾向警方查詢為何有警員到何中，對方回覆收到街坊投訴噪音，接報後到場。

教協質疑為何追趕和平聚集學生

教協發聲明，強烈不滿及譴責警方暴力行為，質疑警方為何要以追捕方式對待和平聚集的學生，要求警方解釋並向涉事學生道歉。教協認為警方近日針對學校和學生的行動，不單未有確保學生上學安全，造成恐慌，更採行動直接導致學生受傷，行為難令人接受。

據網上片段，昨早7時許，一批其他學校的學生及市民聚集何中校外，其間有警員到場，至少4名警員追截學生，有警員從後撲跌兩男生。網上圖片可見，一名倒地男生血流披面，另一人起身逃脫。救恩書院校長周家駒證實受傷的為該校中三生。據傷者的同學說，血流披面男生甩掉兩隻門牙，嘴唇需縫5至7針。

網上有傳言稱是何中校方報警，又關上校門令學生不得內進。校方其後發聲明表示門外有學生受傷後，教師張照光曾出外了解，故與門外警員溝通，校方從來沒有報警。何中校長梁秋雲其後見傳媒時承認，「警方聯絡主任有聯絡過學校老師」，校方向警方表示門外人士結集氣氛平和，正與校外人士溝通，稱她事後才知警方到場。另外，她說上課時間開始過後關上校門屬慣常做法，沒刻意令學生無法內進。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，昨早8時許，警方收到4宗報案，稱有噪音滋擾，警方到場發現何中校外有約50人聚集，有個別的人並非該校學生。他稱警方到場後有人突然逃跑，警員追前了解時，「地面濕滑」令警員及在場的人跌倒。他說警員截查了5人，無人被捕。被追問警員是否撲跌學生，江說「不作特別爭拗」。

學生：警突下車衝來 事發時沒雨

然而，聲援者及目擊者均稱，是警員先開始追捕，學生才走避。救恩書院學生阿彥（化名）是其中一個被撲跌男生，他稱昨晨近8時參與聲援，當時約100名學生及市民聚集學校外行人路叫喊口號，數分鐘後有3輛警車到場，他們見狀便慢慢散去，但突然有一批警員下車，其中4、5個衝向學生。

由於害怕被捕，阿彥與受傷學生一起逃跑，但突然有警員從後撲前，3人同時跌倒。阿彥右手肘擦傷流血，但馬上站起來，回頭見同學已被警員制服，他因太害怕而繼續逃走，回校尋求教師協助。事發時現場無下雨，他不同意警方稱是地面濕滑而跌倒的說法，因他感到有人用力拉低他們，「如果是跣親，怎會3人一起跌？」

明報記者

（反修例風暴）