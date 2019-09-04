港澳辦：有人想港變獨立半獨立實體

楊光提出3點，包括希望港府及社會止暴制亂、恢復秩序、凝聚共識，對暴力犯罪背後的策劃者追究到底；將和平遊行與暴力犯罪及挑戰一國兩制行為分開；高度重視及解決社會深層次矛盾，支持特首林鄭月娥建立對話溝通平台。

對於示威者「五大訴求」，楊光特別談及普選問題，指反對派當年「逆民意」反對8．31框架下的普選方案，批評反對派是要超出《基本法》和人大常委會決定的方案，為選出可不對中央負責的特首「從而為他們奪取香港的最高管治權鋪平道路」；若做不到就誣稱為假普選。他稱有這想法的人是打錯算盤，因將來重啟政改，都要符合基本法和人大常委會決定。

被問到中央有否針對香港事態設最後期限，另一發言人徐露穎說，中央跟香港全體市民的願望一致，希望香港盡早結束亂局，恢復秩序，這一天來得愈早愈好，因為只要香港多亂一天，市民就要為此付出多一天的代價。

港澳研究會聲明：港府自行處理

另外，港澳辦牽頭成立的全國港澳研究會，昨日發表由副會長劉兆佳及譚惠珠等港區會員聯署聲明 ，聲明以「暴亂」形容近期的示威衝突，表明「堅決擁護法治、止暴制亂」。不過，聲明特別點出應由香港自行處理事件，「我們堅信，在中央政府的授權與支持下，香港特別行政區行政長官領導的特區政府和警方有能力處理是次暴亂」。

（反修例風暴）