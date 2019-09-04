太子衝突 送院7人涉非法集結全被捕 椒噴跪地男女 警：因旁人「對抗」

警方8．31行動被抨擊，外界形容是「無差別襲擊」。對於當晚有一對男女跪地求饒痛哭，仍被防暴警察噴胡椒噴霧，警察公共關係科總警司謝振中說，涉事男女的身邊有其他人，他們一直對抗，「是同一時間發生」；稱當時警員面對威脅，故採用適當武力處理。至於向跪地市民噴胡椒噴霧是否符合武力指引，他沒有回應。另外，當晚有7人送院治理，謝振中說該7名傷者全屬被捕者，涉嫌非法集結，全部已獲保釋候查。

警察公共關係科高級警司江永祥表示，自6月9日起就反修例示威共拘捕1140人，其中於前晚旺角警署外拘捕23人。「光復元朗」遊行發起人鍾健平日前被警方以涉嫌組織未經批准集結拘捕，遊行第二申請人巫堃泰昨早亦於家中被捕，被指涉嫌於7月27日、即「光復元朗」遊行當日涉嫌「組織未經授權集會」，至昨晚仍留醫扣查中。而9月1日凌晨於太子站涉非法集結被捕的教大學生會會長梁耀霆，昨午拒保獲釋候查。

另一遊行申請人巫堃泰被捕

灑粉疑雲 警稱直升機接長洲傷者

另外，外界有傳前晚「全民三罷」集會，有飛行服務隊直升機經過添馬公園上空，向集會者灑熒光粉，江永祥說，該飛行服務隊直升機在長洲接載傷者送院，其間飛過灣仔區，澄清警方無要求飛行服務隊為警方行動作出調配。

上周六晚，有人拍攝到維園附近擲汽油彈的男子，身上有紅色閃燈，與喬裝示威者的警員身上的閃燈屬同款，質疑有警員犯法。被問有關指控，江永祥說「不清楚」，強調警方有嚴格指示，喬裝人員不會違法。他又稱，「如果暴徒每次掟汽油彈，作嚴重破壞、違法行為後，希望以喬裝人員這原因來找替死鬼，他們太天真了」，重申警方會嚴肅跟進違法行為。

（反修例風暴）