無請辭 林鄭：不存在想辭不能辭 林卓廷質疑說謊 田北辰：應每天爭取獨立調查

有民主派質疑林鄭月娥不是向商界說謊便是向市民說謊，特首連辭職的自主權也沒有，反映「港人治港」只是謊言；有建制派認為林太應留任解決問題，而非出事後便隨便離開。

回應錄音：非每字都有含意

信可領團隊幫港走出困局

林太昨又形容，該會面是「非正式、很私人」，是一個說明不會公開或引述的場合，會面內容並不是一個預計會公開的說話，所以自己當時的說話「並不是每隻字都是有含意」，又稱「如果你認為這一段說話當時說的時候是計算過、亦準備要公布的話，我再斬釘截鐵地說不是」。

稱中央認為港府有力處理

根據路透社所獲錄音，林太在閉門會面承認，反修例事件已提升至國家、主權和安全層面，作為同時服務中央政府和香港市民的特首，自己的政治迴旋空間十分有限；不過，她昨在開行政會議前回應傳媒，稱至目前為止，中央仍認為特區政府有能力自行處理今次困難，港府正盡最大努力處理，而她可以帶領團隊幫香港走出困局。

對於會面上有關若可選擇會辭職下台的言論，她昨日說「由開始到現在，我並沒有向中央提出請辭」，稱反修例事件經歷兩個多月後，情况非常嚴峻，現不能預見何時可完全走出困局，但仍有信心和有承擔去做這件事，故不存在「我自己很想辭職，不過不能辭職這個矛盾」。

林太說，作為特首經歷了一定的心路歷程，故有時在私人聚會分享，指即使很困難、她個人情緒有很大波動，但最終決定都是以市民，及她能否幫市民、幫香港走出困局為最大考慮點，「這亦是一個很重要，或是唯一一個選擇繼續留下與大家一起走出困局的原因」。

錄音：最初評估一二千暴力示威者

路透社獲得的錄音中，林太提到，事件初期估計涉及一至二千名很暴力的示威者，而數目正在下跌；她形容示威者本質上未必暴力，但十分願意使用暴力，正如一名專家所言這是無政府主義（anarchism）的先兆，他們不相信建制，即使不知道破壞帶來的後果，也不介意破壞。她又說自己目前感到悲觀，形容香港得了重病，但強調香港尚未死去（Hong Kong is not dead yet）。

有線新聞及now新聞台昨報道，林太被錄音的場合是是上周應邀到香港會與團體「Vision 2047基金會」成員午膳；根據基金會網頁，該會成員包括多名私人企業高層，會長為領展非執行主席聶雅倫。本報以電郵向Vision 2047查詢，至截稿前未獲回覆。

民主黨立法會議員林卓廷質疑，林太對辭職說法前後不一，如她不是向商界說謊，便是向市民說謊。他說，林太若連辭職的自主權也沒有，反映港人治港和高度自治都是赤裸裸的謊言，他不認為一個人如決意辭職會辭不了，形容世上只有奴隸才不能辭職。

譚耀宗：須承擔而非隨便離開

實政圓桌立法會議員田北辰表示，林太在錄音中形容自己工作像遭中央「綁手綁腳」，但「大頭佛」是她自己弄出來，她應每日向中央爭取成立獨立調查委員會以化解事件，這才是她重中之重的工作。

全國人大常委譚耀宗說，相信林太曾考慮辭職，並將其心路歷程在閉門會面中分享，但考慮現實上其他因素，所以沒有辭職。對於若林太未能辭職，是否反映高度自治不復再，他形容很多人做人做事「不是自己想點就點」，需要看責任和承擔，林太在修例事件中「出事」，是應該解決問題，而非隨便離開。

明報記者

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676