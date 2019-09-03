4萬人赴罷工集會遜8．5 大會：白色恐怖下已鼓舞

白色恐怖籠罩下，不少市民或打工仔昨戴口罩現身添馬公園罷工集會，冒風雨爭取五大訴求，「五大訴求，缺一不可」、「光復香港、時代革命」等口號此起彼落。

被問罷工是否有力 集會者：應試各種方法

參與者訴求相若，但罷工緣由各異。先後參加兩次罷工、從事酒店業的丘小姐有感今次集會人數比上次少，「罷工要有影響力，要很多人先做到」。她不滿政府漠視市民訴求，亦有感警隊濫用武力愈趨嚴重，故仍選擇以罷工方式表達訴求，冀令國際關注香港情况，「我唯一可以做的就是走出來」。

從事零售業的麥先生昔日很少參加社運，但不滿政府處理反修例風波手法，「條氣好唔順」，才決定罷工，盼政府撤回修例並成立獨立調查委員會。他現身發聲主要為了3歲女兒，不想香港「大陸化」，希望她未來仍有選擇，「可以用一個香港方式成長，有自由，有平等」。至於罷工是否有力爭取訴求，他認為事到如今應嘗試各種方法。

大會料今更多人 響應學界定9．13死線

傍晚人潮擠滿草坪及附近通道，跨界別罷工集會籌備組稱超過29個界別逾4萬人參與集會。8月5日金鐘集會計算添馬公園、添美道、立法會示威區等處有約15萬人參與。被問到是集會人數減少，跨界別罷工集會籌備組成員、金融界的Easy說，對不少人在白色恐怖下仍願走出來感到鼓舞，有信心今日集會更多人參與。籌備組響應學界呼籲，將9月13日定為政府回應訴求的死線，若仍不回應，不排除行動升級，包括延長罷工、罷市與罷課。

集會者疑遭灑熒光染料

此外，有集會者向本報提供相片，顯示有集會者手部和上衣在UV燈照射下呈斑點，懷疑集會期間遭人灑上熒光染料。他們均稱未有在8．31被水炮車的藍色顏料水波及，未知染料來源。主辦單位人員和集會者均說未能憑肉眼觀察到直升機曾在空中撒染色粉料，難確認粉末源頭。警方截稿前無回應。

（反修例風暴）