醫局：8．31無死亡個案 警：封太子站因憂搶犯

醫管局發言人昨稱，至昨早9時，8月31日公眾集會事件中送院傷者共有46人，當中並無死亡個案，目前19人留院接受治療，其中5人情况嚴重、14人穩定。據悉，情况嚴重的是5名男傷者，分別留醫明愛、廣華及瑪嘉烈醫院。

公院醫生促港鐵公開CCTV片段

醫管局及政府澄清後，昨午再傳出太子站事件中有死者屍首仍在廣華醫院殮房，斥醫管局故意隱瞞。廣華醫院發言人回覆本報查詢稱，經核實殮房紀錄，並無任何遺體涉及8月31日公眾集會事件，特此澄清網上消息並不正確。有公立醫院醫生表示，目前缺乏證據（absence of evidence），促請港鐵公開當晚閉路電視片段。

太子站上周六晚曾有列車送走傷者。據悉伊利沙伯醫院急症室當日接獲消防處電話通知，有15名傷者送往該院，惟據醫管局數字，至翌日（1日）早上7時伊院僅接收2名傷者。

消防處副消防總長陳慶勇昨於警方記者會稱，當晚警方評估太子站外不安全，基於傷者與消防人員安全考慮，決定由港鐵安排特別列車，接載7名傷者往荔枝角站，再送往明愛和瑪嘉烈醫院。

警否認醫療失誤 歸咎示威者毁安寧

對於有人質疑當晚太子站被封，傷者需2個多小時才送院，警察公共關係科總警司謝振中否認有醫療失誤，因當晚有救護人員曾進站為傷者初步治理，封站是因收到情報指太子站外有示威者挖磚，亦考慮到站外上車的風險，以及會否因而進一步阻礙救援或被搶犯的可能，「是因為示威者破壞安寧才封站，救護人員才會下去遲了（救援）」。謝又稱有關做法平常不會做，但與醫護和港鐵商討後，認為是那一刻最好辦法。

（反修例風暴）