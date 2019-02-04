警累拘逾千人 稱周六示威者擲百汽油彈 再否認「毆打市民」 「答不到」送院者是否皆被捕

3日拘159人 周六射241催淚彈92橡膠彈

反修例運動至今，警方共拘捕1117人，其中在過去的周五至周日，警方拘捕159人，介乎13至58歲。在8月31日行動期間，警方用了241枚催淚彈、92枚橡膠子彈、1枚布袋彈及10枚海棉彈。

稱喬裝警被搶槍擲彈 「別無選擇」鳴槍

另8月31日當晚有警員在銅鑼灣維園向天開兩槍示警，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，當時派出喬裝成示威者的警員準備拘捕行動，其間被懷疑身分，有關警員表明身分後，隨即被包圍及企圖搶槍，故「別無選擇地」向天開槍示警，李續稱，警員離開後拘捕8人，其後突然有人向他們扔汽油彈，汽油彈沒有爆開，警員再開槍示警。警方又否認，網上流傳有喬裝成示威者的警員，身懷槍械從天橋上投擲汽油彈，強調警員工作期間不會做違法行為，包括使用汽油彈。

至於被質疑在太子站無差別攻擊市民，警務處助理處長（行動）麥展豪否認「毆打市民」，稱被捕者身上有汽油彈，也有警員被襲擊，警員是在現場執法。警察公共關係科總警司謝振中指出，警方應市民及港鐵要求入站處理案件，到場後，根據在月台市民的資料、警員現場觀察和專業判斷行動，但並非每個月台、每卡車都到過，很多市民亦能自然地離開港鐵站。

4號月台列車擺傘陣 現場判斷需處理

他續稱，當時有在旺角破壞的人乘坐往調景嶺方向港鐵，未到太子站已與車上市民爭執，該列車停泊在太子站3號月台，警員到現場後，見到4號月台的列車內，有很多人擺出「雨傘陣」，並隔着車門與警方對抗，警員現場判斷需要處理，故曾進出兩部列車，其間有人襲擊警員，警員遂以相應武力回應，當對方停止，警員亦即時停止。

對於從現場直播畫面所見，有示威者坐在地上，舉高雙手，仍有警員向他們射胡椒水劑，謝振中只稱，在行動中期間用過警棍和胡椒水劑。

接連有市民和記者被警員以曱甴稱呼，麥展豪認同使用貶義詞相稱不理想，會鼓勵前線警員「盡量採用專業態度」，但未有回應會否向市民道歉或指示前線停止相關稱呼。警察公共關係科高級警司江永祥說，有警員用不禮貌的說話，但示威者同挑釁警員，希望雙方互相尊重。

明報記者

（反修例風暴）