創辦人子分享人鏈新聞 內地網店下架大班月餅

本報昨在內地淘寶網、京東、天貓「大班旗艦店」網輸入「大班冰皮月餅」等關鍵字，找不到任何產品。大班市場部經理羅潔娥回覆時確認因郭勇維言論影響，令內地部分民眾「有些反應」，並到大班位於天貓的平台上留言，令天貓前晚執行風險管控，暫停大班的網站。

已删帖道歉 大班：政治中立

羅澄清郭勇維並非公司老闆，他於轉發有關信息後已即澄清及道歉；至於如何補救，她稱視乎內地社會會否接受郭的道歉及解釋，天貓正處理。她重申大班屬香港品牌，重視本地、國內及海外市場，對政治、宗教、種族議題保持中立。

人民日報：餡裏藏歪心思

《人民日報》昨在微博引述郭的帖文，稱他曾分享「香港之路」報道，又曾分享「標準藍絲必需同時具備以上五項特質」的網圖。該微博稱以冰皮月餅知名的大班「這次該冰涼了」。

另外，香港百貨商業僱員總會於8月27日至30日向會員調查，收回832份問卷，顯示近七成公司銷售額下跌三成至七成以上。該會認為政府應以法制暴，僱主則應利用時機加強培訓員工，不應裁員或強迫放無薪假。

（反修例風暴）