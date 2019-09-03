逾10公院醫護集會 肝病權威黎青龍參與

呼吸科權威許樹昌現身威院

據醫護專職集會facebook專頁，昨日和今日約有20間公立醫院會有集會。據公共醫療醫生協會及衛生服務界選委facebook專頁，有12間公院昨上載集會照片，參與的醫護午膳時段戴黑口罩、掛黑絲帶，當中瑪麗醫院以人鏈築成「瑪麗之路」，醫護一邊叫口號，一邊有人以鋼琴彈出Do You Hear the People Sing？等伴奏音樂；威爾斯親王醫院醫護亮起手機燈抗議警方濫暴；伊利沙伯醫院醫護則手持「五大訴求 缺一不可」等標語，控訴港府「麻木不仁」。

400人瑪麗拉人鏈

瑪麗集會發起人陳醫生稱，昨約400人參與，人鏈未見影響服務。肝病權威、港大內科學系講座教授黎青龍說自己第二次出席瑪麗集會，但沒透露原因。

港大5年級醫科生高同學期望港府回應五大訴求，又稱作為年輕人，對香港的將來充滿無力感，但沒打算移民，會與港人「齊上齊落」。

瑪麗內科蘇醫生說，警方沒即時容許救護員進入太子站，做法「非常不完美，不可以接受」，不論傷者有何政治背景或是否被捕，都應盡快得到救援。

護士：睹急救員車站閘外嚎哭

伊院內科護士黎先生集會中憶述8‧31的親身經歷，他其後向本報稱，當晚在油麻地站目擊有急救員在閘外嚎哭，請求警員容許進入站內為傷者急救，他稱當時心如刀割，「跪在地下哭」。他說反修例風波不絕，加上接連有示威者受傷、被捕，經常徹夜難眠，「眼淚和睡眠已不是我可以控制的事」。

（反修例風暴）