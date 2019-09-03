社工陳虹秀控暴動 社聯：強烈憤怒 8．31灣仔銅鑼灣被捕 共16人控同罪

暴動案昨在西九龍裁判法院提堂時，約200名支持者到庭旁聽，有人帶頭盔口罩，法院大樓4樓走廊人群簇擁，有人甚至席地而坐，內外支持者得悉眾被告均獲保釋，亦毋須守宵禁令，均拍掌歡呼。

全准保釋 毋須宵禁

16名被告年齡18至42歲（見表），包括社工總工會理事陳虹秀，被控一項暴動罪。案中3名被告仍在醫院留醫，未能上庭，其餘13名被告則應控方申請，暫毋須答辯，以作進一步調查，並全部獲准以現金5000元保釋，其間須每周到警署報到一次、居於報稱地址、不得離開香港及交出旅遊證件。案件押後至10月21日再訊。

控方昨反對被告葉君誠保釋，稱案發時有不知名人物曾向警方投擲兩次汽油彈，葉則身處該人群當中，案情嚴重。裁判官王證瑜稱，控方並非指明被告就是擲汽油彈的人，念在他仍然在學，批准他保釋。控方沒有反對其他被告保釋，但堅持眾被告須守宵禁令，並每周須到警署報到兩次。王官最終認為控方的建議不合理，允許各被告毋須遵守宵禁令，以及每周只須到警署報到一次。

陳：被要求脫衣搜身

另外，辯方大律師石書銘在庭上投訴稱，被告龔梓舜拘押期間不獲警方准允聯絡法律代表，違反《基本法》第35條。王官表示已記錄在案。

獲准保釋的社工陳虹秀散庭後稱，被羈留期間，她與另6名女被捕者曾被警員要求「二級搜身」，須脫去上衣及面褲，她斥責警方「無準則」，隨意決定對被捕者的搜身級別。對於陳虹秀被捕及控以暴動罪，香港社會服務聯會發聲明表示強烈憤怒及震驚，指警方檢控無理及不合比例。社聯又稱，陳虹秀一直在前線做游說和緩衝工作，警方卻以暴動罪起訴一名前線調停者，做法有欠公允，難以令人信服。

兩人上少年庭 13歲童准保䆁

另外，兩名13歲及15歲未成年者上周六在太子港鐵站被捕，昨被押解至九龍城法院少年庭處理。傳媒因家屬反對，不得旁聽。據悉，同為中學生的兩名少年被捕後曾被扣留於屯門兒童及青少年院，兩人皆有輕微傷勢。13歲男童昨獲准保釋，其間須守宵禁令，案件押後至11月22日再訊。控方另為15歲少年申請保護令，但不獲批准，案件押後至10月14日再訊，以索取社署報告。

同樣在太子港鐵站被捕的文員鍾日祺（33歲）被控一項在公眾地方藏有彈弓和48粒螺絲帽等攻擊性武器，案件昨在九龍城裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，押後至11月22日再訊。

【案件編號：WKCC3532-4、KCJP122、KCCC700042、KCCC2247/19】

明報記者

（反修例風暴）