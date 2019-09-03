大專罷課3萬人集會 9．13沒回應或每周行動

畢業生：白色恐怖勿籠罩新生

昨午近3時，百萬大道人潮漸多。剛於今年畢業的Terry說自己除了希望在集會表達中大學生爭取五大訴求及抗議警暴的聲音外，更想對新生留下說話：「大學是社會縮影，對社會有人標籤中大生『暴徒』，我不想他們（新生）這樣想，不想他們心裏留下白色恐怖，希望他們勇於面對社會現况，一起去表達訴求。」

馬嶽：國不好好發展 讀書何用？

集會邀請不同反修例關注組及大學學者發言，其中中大政治與行政學系副教授馬嶽說，有人質疑為何要罷課，但「如果國家不能好好發展，讀書來做什麼？」他續說，不少香港人其實只想過正常生活，包括享有基本權利及免於恐懼的自由，相信大家要很用力才能爭取回來。他又比喻，剛過去的暑假學生們做了一個「project」，就是思考香港如何變得美麗、何去何從。他說自己「搞了這個project幾十年，無得罷（搞），可以休息，但無得quit（退出）」，藉此與學生互勉。

9．6擬辦社區行動日

蘇浚鋒回應傳媒稱，早前校方聯絡學生會，表示對於在中大辦集會感憂慮，但學生會認為集會重要，堅持舉辦，學生會安排糾察維持秩序，相信只要警方不入校園的話，集會會安全。他又說，9月13日為大專學界對政府回應定下的「死線」，學界擬於當日在遮打花園或添馬公園舉行集會，會申請不反對通知書。他說政府若最終無回應，或繼續罷課，或每周有「行動日」；學界會印製宣傳單張，讓罷課學生擺街站宣傳，深入社區，又擬於9月6日舉辦社區行動日。

內地生撕橫額起衝突

昨午近3時，有中大內地生在集會前撕爛橫額，又舉起中國護照及唱國歌，他企圖弄毁音響器材時被學生包圍制止，集會學生大叫「平反六四」及「福建獨立」，雙方一度發生肢體衝突。

（反修例風暴）