舊生校外聲援遭警搜查 各校：沒報警

警欲入茶餐廳查證遭拒 對峙5小時

高主教書院姓楊副校長說，一批畢業約4至5年的舊生昨在學校兩個出入口呼籲學生「罷課不罷學」，無派傳單，眾人沒戴口罩，「光明磊落」，表現和平，校方亦容許他們在不騷擾學生下表達立場。昨早10時許，校方經facebook獲悉該批舊生於堅道東方茶餐廳遭警方要求截查，他本人隨即趕往了解。他澄清校方沒有報警，「學校唔會對學生做啲咁嘅事」。

目擊者陳先生稱，8名軍裝警員當時到茶餐廳外要求查看店內12名高主教書院舊生的身分證，茶餐廳老闆以私人地方、不希望騷擾食客為由，阻止警員內進。至午飯時間，立法會議員陳淑莊在場調停，其後該批舊生每次兩人走出店外讓警員檢查身分證及隨身物品。

楊潤雄：警維持治安 非白色恐怖

另外，喇沙書院昨早有學生罷課及默站，有校友在校門外派宣傳品及叫口號，及後被防暴警察截查，其中一人背囊被搜查及記錄身分證資料。教育局長楊潤雄昨被問到有關事件，他說警方是收到市民反映，所以到場調查，學校亦已澄清沒報警。他說警察是依職責維持治安，「不應該視作白色恐怖」。

觀塘聖傑靈女子中學昨亦有校友派絲帶及口罩，同被警員截查。該校副校長向本報稱校方無報警，其後發新聞稿稱，據了解校友因叫口號聲浪大而遭街坊報警投訴，警方到場登記她們身分證後放行。

警：接報案稱校門有可疑人

警察公共關係科高級警司江永祥稱，警方因應開學日在各區巡邏，後接獲市民報案，指有戴黑口罩、形迹可疑的人於校門外出現，警方因應報案到校跟進。他說警方有責任清除市民疑慮。

（反修例風暴）