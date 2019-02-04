230校4000中學生開學罷課集會 出席者：受太子站警打人激發 教局：沒教師異常告假

教局：沒蒐個人資料 學校運作暢順

教育局昨有向學校蒐集罷課資料，但拒絕公布涉及罷課的學校及學生數目，並稱「沒有亦不會蒐集個人資料」。教育局稱，沒有收到教師參與罷課或異常告假的情况，而有小部分主要是中五及中六的學生曾有罷課的訴求，指不同學校的學生提出的罷課訴求有頗大差異，有些要求離開課室，而偏離學校原有安排時間的長短亦有差距。該局形容昨日「學校運作暢順」。

昨日在愛丁堡廣場的集會因天雨，由早上延至中午開始，不少身穿校服的學生陸續到場，其間再下大雨，即使遍身濕透亦留下，穿上雨衣和撐傘繼續集會。台上有嘉賓輪流分享，亦有樂隊獻唱，台下有社工找人聊天輔導、有人提供「free hug（免費擁抱）」、主動派發食物，為學生送上溫暖，現場多次高呼「香港人加油」、「五大訴求，缺一不可」等口號。籌備平台稱，暫會維持「一周一罷（課）」，已邀請同學填寫問卷，待收集數字後，明天各校關注組會開會商討罷課下一步策略。

中五生：不站出來 愧對正努力的人

中五謝同學昨日罷課，並向學校交了家長信，她說早前對7．21元朗白衣人襲擊事件已感不開心，「想不到8月31日會再來一次，但這次不是說什麼『鄉黑』，而是警察」，她感痛心和無法接受，要求政府成立獨立調查委員會。她自言就罷課想了一整晚，「我應該很乖的上學？還是出來參加集會？」當她想到其他人正在努力時，自己若留在學校會感不開心及愧疚。中三何同學亦說曾猶豫昨日應否罷課，但經過8月31日太子站事件，「政府用警察來打壓我們，令我們不敢再出聲」，令他覺得更應站出來。

校內獨自罷課 中六生：意料之外

中六學生Terence昨在校內罷課後出席中大罷課集會，他說全校只有他一人罷課，上午與社工和老師在禮堂討論反修例運動。面對空空如也的禮堂，他說是意料之外，「罷課風吹到很烈，都是得我一個」，然而同學間平日也沒多聊政治。Terence念中一時從內地移居香港，當時正值佔領運動，他形容那時的自己是「藍絲」，不明白為何要示威「搞亂香港」，後來愈來愈感受到香港社會有很多問題，住板間房的他對貧富懸殊感受尤深。自反修例運動開始，他開始走上街頭，原因是不想香港沒有自由。

明報記者

（反修例風暴）