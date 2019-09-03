公務員義載：對比多人的付出，睡少幾小時值得

見示威者已撤 載記者離「孤島」

任職房屋署的公務員陳先生曾多次參與反修例行動，包括公務員集會。他說在家中看新聞時發現東涌淪為孤島，大批市民及示威者難以離開，約9時許到東涌港鐵站附近觀察，發現示威者大都已離開，眼見大批傳媒滯留現場，認為記者在報道反修例事件中往往每日工作10多小時，遂義載記者回家休息。

本報兩名記者與另外兩名行家於前晚10時許登上陳先生的車，沿途交通仍擠塞，他表示凌晨5時要起牀上班，估計回家後已沒時間休息，「睡少一晚沒問題，對比起香港的未來，這麼多人的付出，睡少幾小時都值得」。

鄰舍有警察 嘆「黑社會都有個譜」

他說所住屋苑住有不少警察，對警員「印象一向都不好」，例如經常粗言穢語；現時警隊更是執法不公，形容警隊「發癲」，「現在最驚是『差佬』，黑社會都有個譜，黑社會無槍，最多用鐵通和刀」。他說一直想移民台灣，但為了長俸，唯有在港捱多14年再打算。

周日東涌堵塞，示威者沿北大嶼山公路步行3個多小時逃避警察搜捕，到達青嶼幹線收費站時，有數十輛私家車等候，熱心司機組成隊伍義載示威者回家。

另外，facebook專頁「華爾街狠人」稱有義載司機投稿，表示接載幾名大學生出市區後，發現有人留下100元和寫有Thank you的紙巾；另有人留下500元及朱古力，以報答義載，令司機甚為感動。

（反修例風暴）