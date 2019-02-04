港鐵拒公開太子衝突CCTV：涉大量人容貌

港澳辦今再開記者會談香港

陳帆昨在跨部門記者會表示，周日機場示威令通往機場道路受阻，約25班客機取消，約200班延誤。另外，示威者周六大肆破壞32個港鐵車站，佔全港90個車站三分之一，有人於灣仔站內投擲金屬硬物進路軌；周日亦有15個車站設施被破壞，包括閉路電視、售票機及控制室等。特首林鄭月娥昨在facebook發文，形容港鐵多個車站遭「暴力違法者」大肆破壞，慘不忍睹，經港鐵員工通宵修復下，昨日所有車站都可以開放，向港鐵員工致謝。

昨日亦繼續有港鐵車站遭到破壞，其中樂富站有人毁壞多部閉路電視，並在站內塗鴉，港鐵職員報警。

稱「暴力升級」 封站「很難的決定」

港鐵昨首次就反修例風波舉行記者會，港鐵車務總監劉天成表示，現時暴力升級，示威者以鐵槌破壞閉路電視鏡頭及消防設施等對車站安全非常重要的設備；又稱有人破壞灣仔站月台幕門、以至進入機鐵路軌範圍等，均有可能釀成列車出軌事故。他續稱，港鐵會與運輸署及警方評估後再決定是否封站，形容是「很難的決定」，若引起不便，向乘客致歉。

對於警方周六進入太子站執法，劉天成稱，港鐵留意到太子站發生乘客衝突，遂報警求助，因衝突令車站不能提供安全服務，故決定清站及關閉。他說港鐵會就當日太子站事件檢討，但認為當晚月台閉路電視片段涉及大量乘客容貌，關乎個人私隱，故不適合公開。

周日示威中，有示威者把東涌游泳池的國旗拆下焚燒，政務司長張建宗昨譴責示威者，認為是衝擊一國兩制底線，表明絕不容忍。內地官方《人民日報》昨於微博發帖，稱若任憑香港示威者「攬炒」，只會出現更多被暴力綁架的少年，並稱對一名13歲少年被警方搜出兩個汽油彈感心痛。港澳辦新聞發言人楊光及徐露穎，於今日下午第3次就香港局勢在北京會見記者。

（反修例風暴）