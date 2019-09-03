檢控主任協會函鄭若驊 斥警8．30搜捕「公然說謊」

警：沒補充

律政司：已進司法程序不宜評論

警方表示沒補充。律政司回應稱，由於電郵內容涉及一些司法程序正在進行的案件，律政司不適宜評論該些案件或被捕者。律政司續稱，律政司長、刑事檢控專員及刑事檢控科團隊在檢控工作上，一直不偏不倚、一視同仁，確保被告人得以接受公平審訊，維持司法公義。

稱警近月行為 作證人誠信成疑

法庭檢控主任協會主席黃華芬發出的電郵以「警方公然說謊 損害司法制度」為題，稱8．31是敏感日子，是人大對特首普選落閘5周年，警方卻於8．31前夕，拘捕7名政治人物，惟7人涉及控罪及案發時間都不同，質疑為何在同一天被捕及檢控。協會認為，警方向傳媒解釋時，以「行動原因不予置評」較公然說謊好。

信中指出，在不少刑事審訊中，警員作為控方證人，對被告是否裁定有罪甚為重要。此外，檢察官考慮被告供辭是否可被接納時，會考慮警方作為證人是否誠實可靠，以及沒有對被告有不當行為。但警方近月的行為，長遠而言這種誠實和可靠度肯定會受到法院和陪審團的質疑。

憂律政司變另一「國泰」

不過信件指出，檢控主任和警方在刑事司法系統中密切合作，作為檢控主任，並不希望看到警隊受到嚴厲批評，又稱相信大多數警察是誠實可靠。電郵結尾稱協會對香港正在沉淪（falling）感到悲傷，又表明憂慮律政司會變成另一「國泰航空」。

（反修例風暴）