大律師公會：嚴厲譴責違機場禁令 第四度促設獨立調查

不滿禁令應向法庭申撤銷

蓄意漠視推向目無法紀

大律師公會昨發出自6月9日反修例示威以來第5次聲明或新聞稿，嚴厲譴責過去周末群眾集體違抗法庭禁制令，堵塞及阻礙機場及地鐵正常運作，以及肆意破壞機場及地鐵財物。聲明提到，所有人必須服從法庭命令，否則構成藐視法庭。當群眾集體故意違抗法庭命令，必然直接冒犯法治及侵蝕司法系統的尊嚴，若任何人認為法庭不應頒發任何命令，應向法庭申請撤銷，蓄意漠視法庭命令將把社會推向目無法紀的狀態。

聲明又提及政府須正視公眾對政府過去數月未積極回應訴求的憤慨，以平息當前危機，並再次要求政府回應公眾訴求，撤回《逃犯條例》，並第四度要求成立獨立調查委員會。

政務司長張建宗昨於記者會表示，正檢視目前有哪些法律可協助警隊執行任務，沒正面回應會否引用《緊急法》。

張建宗：檢視有何法律助警執法

湯家驊：公安例緊急法可禁特定地點示威

行會成員、資深大律師湯家驊接受訪問時表示，可引用《公安條例》禁止公眾於特定地點集會；或引用《緊急法》立例將某地方列為禁區，均可達同一效果。他稱若為了社會安寧秩序禁止市民在某地點行使示威自由，「法律上符合國際人權公約的要求」，稱「看不到保持機場正常運作會影響國際投資者信心」。

梁家傑：狀况非單純法律問題

大律師公會前主席、資深大律師梁家傑認為目前社會狀况非單純法律問題，並稱修例問題令林鄭月娥政府失去認受性及道德力量，形容目前瀕臨「官逼民反」臨界點，不少市民寧願「攬炒」都毋懼政府出動《緊急法》，促請政府回應公眾訴求，「力挽狂瀾於既倒」。

大律師公會在2014年佔領運動期間曾發聲明，稱大批市民參與佔領行動有可能觸犯法律，並稱公民抗命是哲學理念，非法律原則。時任公會副主席、資深大律師譚允芝對公會昨日聲明與當年呼籲同一口徑表示歡迎。香港律師會會長彭韻僖表示，律師會近日亦將發聲明，呼籲市民「返回法治框架」，不應做違法事情。

（反修例風暴）