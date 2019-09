林鄭：若可選擇 第一件事辭職 商界閉門會面錄音流出 稱京無計劃出解放軍

特首辦:不評論特首閉門言論

特首辦昨回應,特首上周出席兩項有商界人士參與的活動,均有向與會者表明、與會者亦應知悉,是以不引述出席者言論的原則進行,特首辦不會評論特首在該些活動的談話內容。

路透社昨稱獲得一段24分鐘會面錄音,對話內容獲3名與會者確認,路透社公開部分節錄。根據錄音,林鄭月娥在會面上表示,如可以選擇,第一件事會辭職下台及深切道歉(If I have a choice, the first thing is to quit, having made a deep apology.)。她說現時反修例風波已提升至國家、主權和安全層面,尤其正值中美兩國前所未有緊張關係時,作為同時服務中央政府和香港市民的特首,自己的政治迴旋空間(political room for maneuvering)十分有限。

林太向與會者表示,中央顧慮國際聲譽,不會出動解放軍,「代價太大」,但對解決事件沒有死線,知道事件會持續,中央和香港政府沒期望事情在國慶前會解決(clear this thing up),十一國慶當日會有慶祝活動,但活動會 「簡單而莊嚴」(modest but solemn)。

沒設死線 沒期望國慶前解決

她說,中央願意以長時間應對事件(play long),她承認事件沒有短期解決方案,香港經濟會受損,包括失去旅遊、資金流入和IPO(首次公開募股)減少,但當所有事情平靜下來,中央會以正面措施協助香港,例如有關大灣區的措施。

稱不能去商場髮廊 「黑衣人等待」

林太說最令她失落的,是自己無力提供政治環境來解決當前緊張局勢。林太同時提及反修例風波對她的個人影響,她在會面中疑似語帶哽咽說,近期自己外出甚為困難,不能走到街上,不能到商場,也不能去髮廊,因其行蹤會在社交媒體、Telegram和連登討論區被傳開,很多黑衣戴面罩年輕人會等待她。

楊岳橋促公開展示可為香港做什麼

鍾國斌料或內部「放料」

公民黨黨魁楊岳橋表示,香港人經歷3個月抗爭,對閉門會議內容無興趣,只有興趣了解林鄭月娥作為香港人的公僕,會為香港做什麼,認為若她真想為香港做事,應公開向大家展現。自由黨黨魁鍾國斌估計,或是政府內部有人向傳媒「放料」,將林太在閉門會議的說法公開,以令人理解林太要回應社會訴求有其困難。

明報記者

(反修例風暴)

