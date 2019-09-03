林鄭：若可選擇 第一件事辭職 商界閉門會面錄音流出 稱京無計劃出解放軍

特首辦：不評論特首閉門言論

特首辦昨回應，特首上周出席兩項有商界人士參與的活動，均有向與會者表明、與會者亦應知悉，是以不引述出席者言論的原則進行，特首辦不會評論特首在該些活動的談話內容。

路透社昨稱獲得一段24分鐘會面錄音，對話內容獲3名與會者確認，路透社公開部分節錄。根據錄音，林鄭月娥在會面上表示，如可以選擇，第一件事會辭職下台及深切道歉（If I have a choice, the first thing is to quit, having made a deep apology.）。她說現時反修例風波已提升至國家、主權和安全層面，尤其正值中美兩國前所未有緊張關係時，作為同時服務中央政府和香港市民的特首，自己的政治迴旋空間（political room for maneuvering）十分有限。

林太向與會者表示，中央顧慮國際聲譽，不會出動解放軍，「代價太大」，但對解決事件沒有死線，知道事件會持續，中央和香港政府沒期望事情在國慶前會解決（clear this thing up），十一國慶當日會有慶祝活動，但活動會 「簡單而莊嚴」（modest but solemn）。

沒設死線 沒期望國慶前解決

她說，中央願意以長時間應對事件（play long），她承認事件沒有短期解決方案，香港經濟會受損，包括失去旅遊、資金流入和IPO（首次公開募股）減少，但當所有事情平靜下來，中央會以正面措施協助香港，例如有關大灣區的措施。

稱不能去商場髮廊 「黑衣人等待」

林太說最令她失落的，是自己無力提供政治環境來解決當前緊張局勢。林太同時提及反修例風波對她的個人影響，她在會面中疑似語帶哽咽說，近期自己外出甚為困難，不能走到街上，不能到商場，也不能去髮廊，因其行蹤會在社交媒體、Telegram和連登討論區被傳開，很多黑衣戴面罩年輕人會等待她。

楊岳橋促公開展示可為香港做什麼

鍾國斌料或內部「放料」

公民黨黨魁楊岳橋表示，香港人經歷3個月抗爭，對閉門會議內容無興趣，只有興趣了解林鄭月娥作為香港人的公僕，會為香港做什麼，認為若她真想為香港做事，應公開向大家展現。自由黨黨魁鍾國斌估計，或是政府內部有人向傳媒「放料」，將林太在閉門會議的說法公開，以令人理解林太要回應社會訴求有其困難。

明報記者

（反修例風暴）

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