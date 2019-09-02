柴灣封站惹百人聚集 區議員徐子見被捕

徐妻昨午於徐子見facebook貼文代報平安。她說律師與徐會面後表示徐精神尚可，身體未有損傷。徐妻勸喻徐的支持者「絕不要衝動有任何行動」，又說徐子見在警署最多48小時一定會出來，「希望大家齊齊整整在其辦事處歡迎他」。事發前徐子見於柴灣站作直播，批評港鐵暫停港島線服務後沒派職員於站內向市民解釋，有市民鼓譟。

街坊圍警宿舍 警放催淚煙

東區社區幹事蔡志強表示，昨凌晨零時許赴柴灣站了解，當時有防暴警察手持長盾在場封站，阻止市民進站，又命令站內市民立即離開。其後港鐵職員關上電閘，當時徐子見與十數名市民仍在站內。蔡說，其後有相信是居於附近的柴灣街坊在柴灣站B出口對開聚集，近30名防暴警員即時列陣，與市民對峙，並一度舉旗。至昨凌晨約2時，目擊徐子見及其餘十數名市民，被警員押出港鐵站，並帶上警車。大批街坊其後到柴灣警察宿舍抗議，警方施放催淚煙，示威者隨即散去。

（反修例風暴）