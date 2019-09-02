警：喬裝警開槍因受襲 人權組織：喬裝易爆衝突

前晚喬裝的警員與示威者在維園發生衝突，事後地面遺下彈殼。警察公共關係科高級警司余鎧均昨證實，兩名警員曾於維園向天開槍。她指出，當時數十名「暴徒」挑釁喬裝警員，試圖搶去手機及槍，警員警告無效後朝天開一槍示警。她稱其後有示威者以長鐵枝、竹枝、磚頭等攻擊警員，4人退至維園噴水池再被30至40人包圍襲擊，形容警員生命受嚴重威脅，其中一人再朝天開一槍示警。她說警員鳴槍前有表明身分並發警告，形容開槍決定正確合理。

民權觀察：公眾質疑曾否挑釁示威者

民權觀察成員王浩賢認為，警員喬裝成示威者增加公眾對警方不信任，包括公眾會質疑喬裝警員曾否挑釁示威者或參與違法行為，容易引起不必要衝突，令警員與示威者都危險。他促請警方檢視做法，並交代派出「卧底」是否唯一可拘捕示威者的方法。國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基表示，大眾對喬裝警員有否煽動暴力均有疑問，他重申警員絕不應誘使他人違法再拘捕。

前晚一名穿黑衣黑褲、戴黑帽及黑口罩的男子手持胡椒球槍，但無佩戴委任證或表明警員身分，警方昨沒回覆該男子是否警員。王浩賢說警員持槍已是行使警權，據《警察通例》需展示委任證。

（反修例風暴）