開學同感焦慮 「有些問題我也不知答案」

今個新學年，K會擔任班主任，「開學當日學生幾乎全天候對住班主任」，形容一旦教師也缺席，對學生而言「是不負責任的表現」，他已準備為罷課不罷學者提供公民教育分享；S則考慮為提供課後練習等支援，幫助罷課學生追進度。至於二人所屬的兩間學校對罷課安排，S說「校方很可能會安排空地，如禮堂或操場，安置罷課學生」；K稱若學生有家長信許可，暫未聞會處分，但兩人強調，若學校無理處分學生，會聯同其他教師發聲。

教「捨身取義」 恐鼓勵以死相搏

被問今年開學心情有否與別不同？K稱自己也有「開學焦慮症」，除一般課堂備課外，更難免要學生討論有關社會公義的反思，他說「有很多問題，自己未想定一套答案」。任教中文科的他說，以往教孟子〈魚我所欲也〉，提到「捨生而取義」，會舉歷史人物為例，如南宋文天祥被蒙古軍俘獲而不屈，最後捨身就義，說明世上有些價值比生存更重要；但在今日時勢，K也擔心這番話會令學生萌生「以死相搏」念頭，「連我自己都迷惘，如何調整說辭」。

但K指出，若跟教局指引回答「不知道」，衍生的問題或更大。「教師平日教人不平則鳴」，但當社會真有不公義，教師卻答「不知道」，他反問「如何叫學生相信課堂所學，可在現實中實踐？」

學校難迴避政治 「只差如何討論」

K稱學校是「小社會」，無法迴避政治，「只差如何討論」，校內有警察子女就讀，他也擔心欺凌問題，但覺得亦可藉此教多角度思考，「無論藍也好黃也好，不同人因出身、成長背景，觀點也可能不同」，學生要理解及明白別人立場。

（反修例風暴）