教師：沒資格阻止「被喚醒」學生 一撐罷課一有保留 同引魯迅《吶喊》鐵屋子比喻

一憂只「送頭」 一佩服勇敢爭公義

罷課未開始，輿論戰先打，教育局、辦學團體早言反對：罷課會影響學習、學校不應搞政治……對罷課的取態，S略有保留，「兩百萬人上街，都得不到政府回應，何况是一班中學生？」S最怕學生被「起底」攻擊，甚至面對學校處分，「送頭」卻換不到成果。但她稱坊間以「保護學生」反對罷課「說法很無力」，「若連溫和表態都被禁，學生唯有上街，是否更危險？」

作為反修例的同路人，K對罷課「怎會不支持？」他引用魯迅名句：「然而幾個人既然起來，你不能說決沒有毁壞這鐵屋的希望」。K說：「社運向來是『無中生有，一生二、二生三』，有人牽頭才會成功」，若學生深思熟慮、父母知情，願承擔後果，不能阻止。他自問「沒有資格阻止」，只會佩服學生有勇氣爭取心中公義。

「沒資格阻」這四個字，也出現於S之口，「學生衝到最前，有危險，我會勸，但沒有能力、也沒資格阻」。

不認同「暴力」 惟難言對錯

問到示威不斷「升級」、堵路以外，甚至擲汽油彈，若教師不譴責，是否煽動「暴力」？二人同稱個人不接受這些行為，但認為不能單用「對錯」評價，S問「示威者開始時和平，發展至今日的地步，政府警察是否沒責任？」K說凡有可能令學生涉險的，教師全都要說「是錯誤的」，「就算是文學作品，也有民眾起義，反抗暴政，學生都可能受啟發，反政府，都是危險，這些課文內容是否都要譴責？」他形容，若審查去到如斯地步，「只是思想的退步」。

談勇武被說服 感社會看輕學生

在大人的世界，少年搞政治容易「熱血上頭、只懂向前衝」，S認為社會太看輕「後生仔」，S的學生也組織罷課，會先收集校內意見、安排罷課外其他表達渠道等，「表現得有想法、很成熟」。K說「學無前後，達者為師」，相比年齡，自己更會用心智判斷學生是否成熟。K曾與學生討論為何選擇「勇武」，被對方說得「心服口服」，他憶述學生說，因各種不合作運動都難吸引大眾參加，「如大家都不接受當無事發生，就只有繼續施壓」，「和理非」難升級，便只有勇武一途。

批教局籲答「不知」違教育本質

教育局曾發出開學指引，提及教師被問及社會情况，可以「不知道」回應。K與S這指引違反教育本質，K說教師天職是「傳道授業解惑」，這場運動中涉及不同觀點以至價值觀討論：警察執法是否就是正義？違法爭取公義是否應該？「與其讓學生從父母朋輩網絡零碎接收資訊，何不是由教師梳理、多角度帶領學生討論？」

在不同時地受訪，S「隔空」表示認同，她說校園是社會縮影，不是象牙塔，在這動盪大時代，誰能置身事外？

明報記者 高卓怡

（反修例風暴）