新華社評8．31示威：中央原則立場不讓步 「三底線」不能碰

稱示威者圖將顏色革命滲透內地

新華社時評形容一小撮「反中亂港」分子肆意綁架香港，「突破法治、道德和人性底線的暴行罄竹難書」，更形容示威者企圖在港製造社會動亂、奪取特區管治權，摧毁一國兩制，「進而將顏色革命滲透到中國內地」。

中央政法委昨於微信發表文章，直指示威者「不要再幻想蒙面就能躲得過逃得脫」、「躲得過初一，躲不過十五，離月圓之夜還有幾天，暴徒們該自己掰着手指算一算了」。

美國會議員稱中共有責任選和平前路

此外，美國眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、資深共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）發表聲明，稱近日看到香港人以可敬決心（admirable resolve）表達對未來的關注；聲明稱北京拒絕給予香港當局自主回應港人關注，令張力加劇，冀中國領導人重新考慮決定，又促請香港當局馬上釋放因政治檢控而被拘留的人，並停止對示威者使用過度武力。聲明促請各方避免暴力以尋求和解，「在天安門大規模謀殺的30年後，中國共產黨有責任對其人民及世界，選擇一條和平的前路」。

（反修例風暴）