新華社評8．31示威：中央原則立場不讓步 「三底線」不能碰

【明報專訊】新華社昨日就本港8．31示威發表時評，強調中央不會在原則立場問題上讓步，有「三條底線」不能觸碰，包括危害國家主權安全、挑戰中央權力及《基本法》權威、利用香港對內地進行破壞滲透活動，明言若有人敢觸碰、挑戰，「不但其政治圖謀註定徹底失敗，而且必須承擔違反國家憲法和香港基本法的法律責任」。
稱示威者圖將顏色革命滲透內地
新華社時評形容一小撮「反中亂港」分子肆意綁架香港，「突破法治、道德和人性底線的暴行罄竹難書」，更形容示威者企圖在港製造社會動亂、奪取特區管治權，摧毁一國兩制，「進而將顏色革命滲透到中國內地」。
中央政法委昨於微信發表文章，直指示威者「不要再幻想蒙面就能躲得過逃得脫」、「躲得過初一，躲不過十五，離月圓之夜還有幾天，暴徒們該自己掰着手指算一算了」。
美國會議員稱中共有責任選和平前路
此外，美國眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、資深共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）發表聲明，稱近日看到香港人以可敬決心（admirable resolve）表達對未來的關注；聲明稱北京拒絕給予香港當局自主回應港人關注，令張力加劇，冀中國領導人重新考慮決定，又促請香港當局馬上釋放因政治檢控而被拘留的人，並停止對示威者使用過度武力。聲明促請各方避免暴力以尋求和解，「在天安門大規模謀殺的30年後，中國共產黨有責任對其人民及世界，選擇一條和平的前路」。