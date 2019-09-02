中學生罷課遍地開花 擬築人鏈表達訴求

不過，有學校已表明反對任何行動，嘉諾撒聖瑪利書院反修例關注組在Instagram稱，學校不批准學生在違反學校原有行程及校規下舉行罷課活動，惟有部分同學仍決定自發全日罷課靜坐，校方會跟從原有的校規作處分。關注組又稱，曾向校方建議邀請校友作公民教育分享，但學校以一切講座嘉賓必須經由校方正式邀請為由拒絕。

有自稱來自14間官校的學生成立「香港官立中學反修例關注組」就罷課發起聯署，聲明稱，官立中學學生不應畏懼強權和保持沉默，要具備批判性思考，主動關心社會時事，故以罷課向政府表達意見。

大專學界下午3時半於中大舉行全港罷課集會，屆時會有2014年曾與時任政務司長林鄭月娥對話的前學聯成員岑敖暉和梁麗幗發言分享，亦會有立法會前議員吳靄儀作「公民講堂」，歡迎所有大專生及中學生出席。多間大學學生會包括教大、科大、恒大等事前會各自於校內舉行集會。港大學生會昨亦公布未來兩周「罷課不罷學」活動，逢星期二及四舉辦公民講堂，包括由教授戴耀廷、陳祖為等任講者，並開放予中學生及大專生。

中學校長會鄧振強：不支持罷課

中學校長會主席鄧振強昨於商台節目表示，大部分校長已有心理準備開學後會有罷課，相信規模較6月更大、時間亦較長，他強調不支持罷課。

鄧振強說，校園易被大環境牽動，教育專業要有高度敏感度，教師一言一行要遵守專業守則，以身作則保持和平理性。

（反修例風暴）