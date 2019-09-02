律師：無參與堵路 行入機場亦違禁制令

現場所見，部分示威者中午先在機場巴士總站聚集，機鐵、大部分東涌往機場的巴士其後停駛，大批示威者及市民由東涌徒步往機場，其間有示威者在機場路一帶以水馬設路障。至傍晚近6時，更有示威者在赤鱲角南路迴旋處焚燒水馬、樹葉及雨傘等雜物，冒出約2米高火焰。

稱法庭審視動機 目的一樣亦違禁

律師文浩正表示，機場禁制令列明，不論是自行或與其他人一同行事，都不能非法及故意妨礙或干擾機場的正常使用，亦禁止故意妨礙機場或鄰近機場範圍的車路、行人路、通道、進出口或進出管制處，故相信堵路屬違反禁制令，若只步行往機場，未有直接堵路，則須視乎法庭看法，「法庭覺得你客觀上是進行同一目的（堵路），都是違反禁制令。」

文浩正稱，違反禁制令或被控藐視法庭，可被判囚或緩刑。對上一次類似事件是於2014年的佔旺案，香港眾志秘書長黃之鋒等人當時拒絕離開佔領區，違反禁制令，被控刑事藐視法庭罪，其中黃之鋒被判囚3個月，上訴後獲減刑至兩個月。

陳健波：可視為旅程延誤索償

對於因交通問題無法趕及上機的旅客，立法會保險界議員陳健波表示，索償時可被視為「旅程延誤」，然而，若保單清楚列明只於罷工和機場關閉時才獲賠償，今次事件的索償相信不被接納，但若保單只概括列明控制不到的情况都可獲賠償，則相信可獲有限度的小額賠償。

（反修例風暴）