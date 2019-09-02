無視禁制令堵機場交通 示威者：無意孤島困獸鬥

昨午1時許運輸署要求多條通往機場的巴士路線停駛，其後有到達東涌巴士站示威者改為乘搭E車到機場，但在場人數超過200人，難以逐一等候巴士，至兩時許，在場人士經商討後決定由東涌步行前往機場，並建議攜帶防護裝備的示威者走上前方，保護後排沒有裝備的人。

有攜帶全副裝備的示威者向本報表示，即使前往機場堵塞公路及設置路障，亦不會與防暴警察硬碰。昨大批示威者步行約1小時到達1號客運大樓停車場，不久後有大量防暴警察向前推進，大批示威者隨即高呼沿路折返東涌，其間有佩戴防毒面罩等裝備的示威者將磚頭拋在地面，試圖阻礙警車前進。

防暴警推進 示威者即高呼折返

另外有多次在示威現場擔任「滅煙隊」的示威者說，港府至今沒有回應民間五大訴求，加上前晚警方在太子站毆打乘客，激起更多民憤，因此他響應網民號召參與行動，但不會在機場死守，與其他示威者一同離開。他預計示威行動會陸續有來，或會請假參與，支援前線示威者。

（反修例風暴）