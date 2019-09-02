21行業今明罷工 3集會僅1獲批 籌備小組：警暴愈趨嚴重激發市民 料規模超8．5

明報記者

來自醫療專職、航空、金融、社福等最少21個界別發起罷工。今明兩日在添馬公園的集會2時半開始，屆時會有民間不同界別人士發言，如前線社工、急救員，亦會有律師團隊分享法律知識等。跨界別罷工集會籌備小組代表郭先生認為，警方使用暴力情况愈來愈嚴重，相信會激發更多市民罷工及參加集會，估計人數有機會高於8月5日罷工集會。他說，警方反對九龍區集會，擔憂添馬公園無法容納所有參加者，呼籲警方以專業、克制態度應對和平示威，他相信今次集會可和平進行。

尖沙嘴集會上訴駁回 警憂人踩人

警方日前反對九龍梳士巴利花園集會，公眾集會及遊行上訴委員會昨晨亦駁回上訴申請。委員會認為，集會對公眾人士秩序構成危險，又稱考慮到集會後發生的事，決定駁回上訴。警方代表稱，梳士巴利公園只能容納約300人，擔心混亂會有人踩人，加上申請方未有為集會購買保險、尖沙嘴警署曾被破壞等。

負責申請的職工盟組織幹事鄧建華，對上訴被駁回感遺憾。他稱，罷工、遊行、集會是《基本法》賦予港人的權利，禁止集會是踐踏香港人的權利。

集會屢遭反對

「九龍區儼然戒嚴區域」

跨界別罷工集會籌備小組早前亦向黃大仙警署申請改於黃大仙集會，同樣被警方反對。籌備小組認為，警方的決定「儼然九龍區劃為戒嚴區域」，稱全九龍沒有一片可以集會的地方，無奈地只能取消九龍區的罷工集會。

另外，有市民日前發起今午於荃灣公園集會亦被警方反對，上訴申請昨被駁回。警方代表提到，接獲有福建人反對是次集會，亦擔心今次集會人士會到福建人聚集的地方破壞和挑釁，集會申請人代表大律師質疑警方偏聽。集會申請人決定，不會再提交新的集會申請，今午荃灣集會取消。

荃灣公園集會取消

申請人質疑警偏聽

經民聯發聲明反對「三罷」，稱香港經濟已入寒冬，加上沒完沒了的暴力衝擊，嚴重打擊市民生計，罷工罷市將令香港經濟雪上加霜。

（反修例風暴）