港鐵稱停5線「迫不得已」 32車站設施受損

撞毁幕門塗污售票機 港鐵譴責報警

港鐵表示，截至昨日（9月1日），有32個車站設施受破壞，港鐵公司對這些肆意破壞行為予以最嚴厲譴責，並已報警處理。另外，昨日繼續有車站大堂設施遭人毁壞。綜合港鐵公布和傳媒拍攝片段，在前日至昨日凌晨期間，旺角站的車站控制室玻璃窗被打裂，灣仔站有月台幕門被撞毁，金鐘站有售票機被塗污，銅鑼灣站有多個閉路電視鏡頭受損，坑口站則有人用雨傘拍打入閘機。

劉天成昨向員工發信，對此等不負責任並有可能引致嚴重事故的惡意行為，予以最嚴厲譴責，稱危害鐵路安全或構成嚴重罪行，會嚴肅處理。他稱，前日車務團隊與警方的聯絡機制發揮作用，警方於港鐵報警後盡快到場處理。他續稱，考慮到車站的突發情况後，為安全起見，前晚11時許迫不得已提早停止5條鐵路線的運作，車站受破壞後亦基於安全考慮，昨一度關閉旺角站、太子站及九龍灣站。九龍灣站昨午4時許重開。

員工不滿聲明未提警進站粗暴執法

香港鐵路工會聯合會昨強烈譴責針對港鐵的極度暴力行為，認為已升至政治層面，適時停駛是保障市民安全的必要抉擇，又支持執法部門在港鐵範圍執法；有不願記名的港鐵員工稱，前日警方入站擊打示威者以及示威者攻擊站內設施，均令同事受情緒困擾，有女同事激動落淚。

部分員工不滿公司聲明從未提及警方進站粗暴執法，部分員工「不僅和警方割席，更要與港鐵割席」。

（反修例風暴）