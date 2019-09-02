曾俊華：緊急法為港帶來災難後果

「對話平台只得建制 錯誤補救方式」

曾俊華日前以港大政治及公共行政學系客座教授身分，出席博士學科學生迎新午宴並致辭。他形容修訂《逃犯條例》一事是個良好的提示，曾經精英的政府，完全缺乏良好的判斷力與敏感度（good sense and sensibility），必須承認香港病得很重（seriously ill），並稱香港現時如打了一個混亂的結，解結不能只用武力在兩端拉扯，因只會令結更緊，而要耐性、包容，需時去解開。

對於特首林鄭月娥日前着手籌備對話平台並會見「有心人」，曾俊華稱平台的組成只得忠誠建制派人物，平均年齡逾60歲，是錯誤的補救方式、未有面對眼前現實。

批官員「無做嘢」 何柱國：毋須緊急法

另外，全國政協常委、星島新聞集團主席何柱國昨於電視節目《講清講楚》上評論反修例風波，他認為香港目前毋須動用《緊急法》，現行法例已能處理，又批評官員怕事、「無做嘢」。他指出私隱專員公署理應可做很多工作，質疑為何可讓人在網絡上公開他人私隱。何表示，即使特首不是林鄭月娥，這場社會運動都會發生，就算林鄭辭職亦不能平息事件。

私隱專員黃繼兒發聲明表示，現行《私隱條例》未賦予公署權力，指令社交媒體營運商移除用戶發出涉侵犯私隱的條文，強調帖文內容絕對不當，但公署無權力向法庭申請禁制令，何柱國說法與事實不符，形容以私隱專員法定權力的限制，「來衡量公署同仁的傑出工作表現，亦有欠公允」。

（反修例風暴）