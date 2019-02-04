泛民批官方恐襲 建制轟黑衣無法無天 毛孟靜籲獨立調查8．31 麥美娟引述市民促行緊急法

民主派會議召集人毛孟靜斥警方在太子站行為是違反人倫罪行，「香港有史以來最難忘、恐怖一夜」，認為需就此設「百分百獨立調查委員會」，特首林鄭月娥需「出來辭職謝世」。教育界議員葉建源稱，不少警員擔心子女受欺凌，質疑若他們將心比己，「是否應好好對待他人子女？」

指警憂欺凌 葉建源：將心比己對待他人子女

人民力量陳志全稱，警方以「曱甴」、「臭雞」等詞語鬧示威者，較納粹稱猶太人為「老鼠」是有過之而無不及，批評警務處長盧偉聰無就此發聲、默許警察作為，才會有「恐襲」發生。他形容現時香港正面臨人道危機，要求外國派員監察，並向特區政府施壓、制裁。

39名建制派議員昨聯署斥「激進暴力示威者」日前升級暴力，包括多區非法集結、堵路阻塞交通，衝擊政總並損毁立法會大樓等公共設施、縱火及向警員擲汽油彈等，斥行為「無法無天」，危害警務人員及附近市民人身安全，強烈譴責其「非法瘋狂」行為，要求政府盡快「止暴制亂」，並呼籲市民與暴力割席。工聯會麥美娟引述地區市民稱，近日事件令其生活變亂，斥政府不作為或採取果斷措施，包括動用《緊急法》，甚至有人稱可否檢視《基本法》14條或18條，由解放軍協助「止暴制亂」。

葉劉：無違法觀念錯誤

新民黨主席葉劉淑儀稱，有市民以為未得許可遊行集結，只是行使自由而無違法，「觀念是錯誤」，她引述《公民及政治權利國際公約》強調，有表達言論自由的同時，不能影響他人權益、名譽，強調市民未經許可集結，已是嚴重影響其他市民權益及生活。

被問到應否動用緊急法，葉太稱首要是社會恢復秩序，政府須用所有方法加強警方執法，並指《緊急法》在1922年通過，素來為香港法例一部分，相信政府會考慮哪種法律工具最適合目前情况，盡快制止暴力、恢復秩序。

明報記者

（反修例風暴）