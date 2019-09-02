接報至傷者送院花逾2.5小時 警：延時不長

急救員哭求進站被拒 有被令面壁

消防處發言人昨回覆本報查詢稱，處方前晚11時5分接報站內多人受傷，救護車11時17分抵達現場，因閘門已關閉，「現場救護指揮官與警方及港鐵進行協調後，約11時30分進入地鐵站為站內傷者進行初步評估」，即救護員前晚抵達太子站13分鐘後始能進站。其後抵達的救護員，從另一入口進站，初步治理站內7名傷者。

發言人續稱，警方評估太子站附近情况不安全，傷者不宜經該站出口離開，故港鐵於昨凌晨1時24分，安排一輛特別列車供救護指揮官和救護員護送傷者前往荔枝角站，再由候命的救護車於凌晨1時42分，將傷者送往明愛醫院和瑪嘉烈醫院治理。即消防處由接報到將傷者送院，前後花逾2.5小時。

紅十字會昨發新聞稿，強調「在任何情况下，各方應優先考慮受影響人士的醫療需要，所有救援人員及其車輛應受到尊重及保護，任何阻撓人道救援工作的行為並不恰當」。

警指「犯罪現場」拒採訪 記協譴責

另外，警方前晚於太子站內，以站內被列為「犯罪現場」為由，要求記者離開。記者協會和攝影記者協會批評，記者和攝影師在場拍攝期間遭警方無理驅趕，更封閉太子站阻止傳媒入內，令警方在站內行為缺乏傳媒監察，譴責警方嚴重踐踏採訪權，促請警方提供合理解釋。

明報記者

（反修例風暴）