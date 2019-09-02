所救3人僅銀包隨身 急救員質疑警「專業判斷」

全頭破血流 一人休克

持「急救牌」（聖約翰急救證書）的義務急救員阿謙，上周六晚10時45分身在太子站，本計劃隨示威者前往黃大仙方向，但列車一直未開動。他從旁人所看直播片段得悉太子站有人持槌襲擊人，接着車站廣播宣布列車停開。及後阿謙看見警員進入月台及列車，車內一班沒穿黑衣、部分戴口罩的人，以傘陣保護自己，警員以粗言呼喝「叫曱甴出來」，要求乘客下車，警員其後揭開雨傘向人噴胡椒噴劑，又以警棍打他們。

阿謙見有人受傷，入內救人，先後處理3名約20歲出頭、頭部受傷男子，「（傷者）比平時難止血，止血時間比一般時間長，要15至20分鐘，都是後腦位」。他說傷口爆開可見真皮。後來列車開出再於油麻地站停下，月台職員要求乘客下車，當時3名傷者中一人能止血，但出現休克，需坐輪椅，另外兩人由流血變滲血，最終全部送院。

質疑警攞正牌驅散「只是向傘陣揮棍」

阿謙表示，3名傷者沒說自己是示威者，隨身物品僅是銀包等，看來屬普通市民，質疑警方於昨凌晨記者會中表示警員能分辨市民和示威者的說法：「傘陣裏的人假設真有示威者，（被傘）全部遮住，警察只是向傘陣揮棍。」並引7‧21元朗西鐵站襲擊事件說：「白衣人打市民是不合法」，然而周六晚，「警察會說是驅散，攞正牌，不會承擔任何責任」。

（反修例風暴）