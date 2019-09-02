警共拘63人 稱13歲少年藏汽油彈 太子追捕被轟「無差別攻擊」 乘客：想起7．21

警指示威者「喬裝」市民

稱「專業」辨認 後認混亂難辨

警方昨召開記者會表示，太子站行動中共拘捕63人，包括54男9女，介乎13至36歲，涉非法集結、刑事毁壞、管有爆炸品、藏有攻擊性武器，其中13歲被捕者被搜獲兩支汽油彈及打火機，月台亦發現汽油彈。至於有否拘捕持鐵槌襲擊示威者的藍衣男子，警方稱仍在調查。

有否拘槌擊他人者 稱仍在查

綜合各方片段、警方及目擊者所述，警方前晚10時40分接獲港鐵及市民報案稱有人在港鐵太子站破壞，並有兩批人於月台發生激烈衝突。翻查片段，有示威者於太子站月台往調景嶺方向列車上，與數名市民發生衝突，一名白衣男向示威者擲物，另一藍衣男持鐵槌打向示威者，大批示威者以傘等物品還擊，有人於車廂內使用滅火筒，車廂煙霧瀰漫。約10時50分，站內廣播稱因嚴重事故要求乘客下車，其後大批速龍小隊成員衝入月台，揮動警棍制服多人。片段顯示，警員先闖進中環方向列車，而非發生衝突的調景嶺方向列車，警員多次以警棍追打人並施放胡椒噴劑，有人以雨傘抵擋，有警員一度向乘客舉起大口徑防暴槍。數名跪地乘客被施放胡椒噴劑，有人向警員流淚求饒，目擊事件的急救員稱，有男子被打至後腦流血（見另稿）。

乘客：現場有老弱 哭叫不絕

其時在現場的廚師細輝憶述，當時下班由荔枝角站回家，至太子站停留約10分鐘後，港鐵廣播着乘客下車。他與部分乘客本往上層離開，但速龍小隊正往下衝，隨後在月台追打年輕人及黑衣人。細輝隨後折返車廂，有警員衝入車廂追捕一名黑衣人期間把他推倒在地。為保障安全，他走至調景嶺方向列車，詎料警員又再進入該車廂。他說該兩列列車與月台除黑衣人，還有一家大小、長者及輪椅人士，警員行動期間，哭聲與尖叫聲此起彼落，他批評警方行動「無視市民安全」。

張女士攜3個月大兒子，前晚飯後乘港鐵至太子站轉車，等候良久，站內廣播稱列車停駛，着乘客離開月台，當時她與其他乘客往上層走，但有人高呼「有防暴（警員）衝緊落嚟」，眾人即掉頭，令她聯想到7．21元朗事件，「好驚上到去會被人打」，抱着嬰兒邊走邊落淚，「好像世界末日」。她到月台後目睹年輕人被打至頭破血流，事後徹夜難眠，不滿警方製造混亂，「點解要令咁多市民咁驚？」

民權觀察質疑嚴重違國際標準

被問到是否「無差別」攻擊及如何分辨示威者與市民，警察公共關係科高級警司余鎧均昨凌晨稱大批示威者換衣服喬裝市民，警方用「專業能力」辨認市民或示威者，但其後承認混亂間難分辨「記者、示威者或暴力人士」。她說有人以傘或長形物攻擊警員，警員以相對武力制服。民權觀察成員王浩賢批評警方「無差別攻擊」，質疑警方難區分市民與示威者，所用武力激烈亦無針對性，嚴重違犯執法人員原則及國際標準。

明報記者

（反修例風暴）